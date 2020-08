Räumung besetzter Häuser

Es war eine heftige Diskussion mit zwei Dutzend Wortmeldungen. Die SVP verlangte in einer Parlamentarischen Initiative (PI), dass besetzte Liegenschaften zwingend innert 72 Stunden geräumt werden müssen. Diese PI hatte einen Vorläufer-Antrag. Ein 2018 abgewiesenes Postulat forderte die Räumung innert 48 Stunden.

Die Meinungsverschiedenheiten drehten sich darum, ob der Kantonsrat sich in die Taktik der Polizei einmischen soll oder darf. «Wenn die politische Führung ihre Arbeit aus Sympathie zu den Besetzern verweigert, müssen wir einschreiten», fand Benedikt Hoffmann (SVP, Zürich). Es gehe um den Schutz des Eigentums. Ein solcher Eingriff in die operative Arbeit der Polizei gefährde die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten, fand hingegen Markus Schaaf (EVP, Zell), der Präsident des Verbands der Kantonspolizei ist.

Das Vorgehen ist derzeit im Prinzip so: Die Polizei wird erst dann aktiv, wenn ein Eigentümer eine Anzeige macht. Dann steht im Vordergrund, dass die Räumung ohne Gewaltanwendung gelingt.

In der Diskussion tat sich bald ein zweiter Graben auf: Häuserbesetzungen seien ein rein Stadtzürcher Phänomen, erklärte Tobias Mani (EVP, Wädenswil) als Präsident der vorberatenden Kommission. Und die Stadt Zürich habe seit dreissig Jahren eine erfolgreiche Praxis beim Umgang mit besetzten Liegenschaften, führte Rafael Steiner (SP, Winterthur) dessen Gedankengang weiter. Marc Bourgeois (FDP, Zürich), sah das ganz anders: «Die Stadt tritt die Eigentumsrechte mit Füssen.» Und an die Adresse von Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) erklärte er: «Weshalb hast Du da eine Beisshemmung?»

Es gehe den Bürgerlichen also nur darum, die ungeliebte linke Stadt zu übersteuern, folgerte Silvia Rigoni (Grüne, Zürich). «Sie hält die Gemeindeautonomie nur hoch, wenn es um Gemeinden geht, die noch bürgerlicher sind als dieser Kantonsrat.»

Die PI trägt die Unterschrift des ehemaligen CVP-Kantonsrats Josef Wiederkehr (Dietikon). In der neuen Zusammensetzung der Fraktion kam die CVP zu einem anderen Schluss: Janine Vannaz (CVP, Aesch) sprach davon, dass eine solche Frist der Polizei die Flexibilität nehme. Und der Stadtzürcher Josef Widler (Zürich) fand schlicht: «Sie sprechen hier über ein Problem, das wir in der Stadt Zürich gar nicht haben.» Was allerdings Lorenz Habicher (SVP, Zürich), auch er ein Stadtzürcher, ganz anders sah. In Altstetten, als Hotspot von Hausbesetzungen, seien die Anwohner stark belastet durch solche «rechtsfreie Räume».

Regierungsrat Fehr erklärte zum Schluss, «dass er alles, aber wirklich alles» dafür tue, dass die Polizei gut ausgebildet und gut gerüstet sei. Eine solche Frist aber behindere die Polizei in ihrer Aufgabe. Zudem bewähre sich das verhältnismässige Vorgehen der Stadtpolizei. Er untermauerte das mit Zahlen: im Oktober 2016 gab es im Kanton dreissig Hausbesetzungen, im August 2020 nur noch dreizehn.

Die PI wurde mit 96 zu 71 Stimmen abgelehnt.