«Unterschiedliche Wertvorstellungen» – SVP schiesst ihren eigenen Bundesrichter ab Die Bundeshausfraktion der grössten Partei empfiehlt dem Parlament Yves Donzallaz zur Abwahl. Markus Häfliger

Die SVP will Yves Donzallaz abwählen. (KEYSTONE/Gaetan Bally)



Der Vorgang ist in der jüngeren Schweizer Politgeschichte einzigartig. Die SVP-Fraktion will Yves Donzallaz, einen Bundesrichter der SVP, aus dem Amt putschen. Die Bundeshausfraktion hat am Dienstagnachmittag entschieden, Donzallaz der Vereinigten Bundesversammlung in der Septembersession zur Nichtwiederwahl empfehlen.

Der Entscheid sei mit einer «knappen Mehrheit» der anwesenden National- und Ständeräte gefällt worden, sagte SVP-Nationalrat Gregor Rutz am Rande der Sitzung.

Zuvor hatte die Fraktion Donzallaz angehört. Bei diesem Hearing habe sich herausgestellt, dass sich die Wertvorstellungen von Donzallaz und SVP «zu weit voneinander entfernt haben», so Rutz.

Der heute 59-jährige Donzallaz ist 2008 auf Vorschlag der SVP ins oberste Schweizer Gericht gewählt worden. Dort war er an verschiedenen Entscheiden beteiligt, welche die SVP politisch kritisiert hat.

