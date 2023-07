Finanzen der Schweizer Parteien – Kassensturz auf dem Gotthard – SVP sagt erstmals, wie viel sie im Wahlkampf ausgibt Die rechtskonservative Partei legt neu ihr Budget offen. Sie investiert weit mehr als alle anderen. Total bezahlen die grossen Parteien im Minimum 13 Millionen Franken. Mario Stäuble

Keine andere Schweizer Partei hat eine derartige Summe zur Verfügung: SVP-Präsident Marco Chiesa (r.) und Wahlkampfchef Marcel Dettling posieren auf dem Gotthardpass. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wenn schon Symbolik, dann richtig, muss sich die SVP-Spitze gedacht haben – und hat die Medien am Donnerstag ins historische Hospiz auf dem Gotthardpass eingeladen. Während draussen ein kalter Wind gegen Wolkenberge drückt, tragen drinnen in der «Stüa Suworow» Parteipräsident Marco Chiesa und Vizechef Marcel Dettling ein SVP-Best-Of vor: «Es kommen zu viele, und es kommen die Falschen», ruft der Tessiner Chiesa. «Ich habe den Auftrag, 100’000 neue Wähler zu gewinnen», sagt Wahlkampfchef und Innerschweizer Dettling. Fünf neue Sitze will die Partei im Nationalrat erreichen, im Ständerat sieben Sitze halten.