Aktive Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen: Eine Leseveranstaltung für Kinder und Drag Queens. Foto: Brandon Bell (AFP, Getty Images)

Bereits zum zweiten Mal innert Wochenfrist steht eine Veranstaltung, die sich mit Geschlechterrollen auseinandersetzt, unter heftigem Beschuss von rechts. Diesmal trifft es die «Drag Time Story» in der Pestalozzi-Bibliothek in Oerlikon, eine Lesestunde für Kinder. Bereits vor einer Woche musste ein Gender-Tag in einer Schule in Stäfa wegen Drohungen abgesagt werden.