Gerichtsurteil aus Grossbritannien – Swatch wehrt sich erfolgreich gegen Samsung Samsung bietet für seine Smartwatch digitale Zifferblätter an, die Marken der Swatch Group ähneln. Das sei illegal, befindet eine Richterin in London. Was das Urteil für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet. Jon Mettler

Der Wiedererkennungswert von Zifferblättern der Uhrenmarke Omega ist hoch: Der Mutterkonzern Swatch Group geht deshalb konsequent gegen Nachahmungen vor. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group erzielt vor Gericht erneut einen Erfolg gegen einen grossen Technologiekonzern: Der High Court of Justice in London kommt in einem aktuellen Urteil zum Schluss, dass das südkoreanische Unternehmen Samsung gegen Markenrechte der Swatch Group verstossen hat.