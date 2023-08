Sweet Home: Homestory – Wohnen wie im Film Eine Loft mitten in Zürich – zur Miete und dennoch alles selbst gebaut: Die Wohngeschichte von Ales Dolci und Stephan Christen, die in der Filmproduktion arbeiten, ist einzigartig. Marianne Kohler Nizamuddin

Ales Dolci, Stephan Christen und ihre ältere Hundedame Eames leben in einer Loft, die Stephan fast alleine umgebaut hat. Der ehemalige Werber, der mit Addictive Films eine eigene Filmproduktionsfirma betreibt, wohnt seit 2007 hier. Das Haus gehört einem Freund von ihm und so konnte er die Räumlichkeiten, in denen einst eine Druckerei stand, nach seinen eigenen Plänen umbauen. Entstanden ist eine Loftwohnung, in der Art wie man sie aus New York kennt: Ein grosser Wohnraum, bei dem alles offen oder nur partiell abgetrennt ist und in dem man spürt, dass die Räume einst einem industriellen Zweck dienten.