Sweet Home: Stylingideen mit Gefühl – Ferienstimmung, bleib doch noch … Nehmen Sie sich auch jedes Jahr vor, ein Stückchen der Ferienstimmung in den Alltag hinüberzuretten? Diese Ideen helfen Ihnen dabei. Marianne Kohler Nizamuddin

Jedes Mal das Gleiche: Man entflieht, entspannt, taucht ab in andere Welten und möchte möglichst viel von diesem Feriengefühl mit nach Hause nehmen. Doch dann kommt der Alltag mit Schulanfang, langweiligen Sitzungen, überfälligen Deadlines, Knatsch schon am Frühstückstisch, zu viel Wäsche und zu wenigen Wundern. Das muss nicht sein. Stülpen Sie sich das Feriengefühl wie einen Kopfhörer über, hören Sie das Meeresrauschen statt das Stadtgebrause und retten Sie Ihre eigenen kleinen Freuden in den Alltag. Foto über: Inigo