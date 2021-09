Ungeimpfte fliegen bald raus - Swiss-Angestellte ohne Impfung sorgen sich um ihre Jobs

Boom bei US-Flügen Infos einblenden

Kurz nach Ankündigung des Wegfalls der US-Einreisebeschränkungen spürt der Lufthansa-Konzern eine deutlich höhere Nachfrage. In der vergangenen Woche wurden an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht als in der Woche davor.

Die Nachfrage habe auf einigen Strecken fast das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht, teilte die Airline mit. Am beliebtesten waren Flüge von Frankfurt und Zürich nach New York und Miami, mit hoher Nachfrage sowohl von Privat- als auch Geschäftsreisenden. (sda)