Gewinnen Sie Tickets – Swiss Orchestra on Tour Erleben Sie klassische Schweizer Sinfonik live

Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer ZVG

Mit zwei grossartigen Programmen geht das Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer auf Tour.

Im November 2022 überrascht das Orchester auf seiner Tour #5 «Klassiker Swiss Made» mit einem musikalischen Experiment: In Haydns Klavierkonzert D-Dur wird der Piano-Part von der Schweizer Akkordeonistin und Opus-Klassik-Preisträgerin Viviane Chassot gespielt. Als Urinstrument der Schweizer Volksmusik verleiht das Akkordeon dem Werk eine neue, erfrischende Perspektive. Auf dem Programm stehen ausserdem Beethovens 8. Sinfonie sowie zwei klassische Werke der beiden wenig bekannten Luzerner Komponisten Joseph Stalder (1725–1765) und Franz Xaver Schnyder von Wartensee (1786–1868).

Die SonntagsZeitung verlost je 5 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für folgende Konzerte:

Mi. 16.11.2022, 19.30h, Casino Bern

Sa. 19.11.2022, 19.30h, Tonhalle Zürich

Fr. 25.11.2022, 19.30h, Tonhalle St. Gallen

So. 7.5.2023, 17.00h, Casino Bern

Sa. 13.5.2023, 19.30h, Stadtcasino Basel

So. 14.5.2023, 17.00h,Tonhalle Zürich

Auf seiner Tour #6 «Swiss Dreams» nimmt das Swiss Orchestra im Mai 2023 das Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Musikgeschichte: von Vivaldis hochbarockem Concerto Grosso über Hermann Suters spätromantisches Violinkonzert zur Programmmusik von Mendelssohn Bartholdy und George Templeton Strong. Freuen Sie sich auf altbekannte Klassiker sowie auf romantische Neuentdeckungen der Schweizer Komponisten Suter und Strong und erleben Sie mit Michael Barenboim einen der gefragtesten

Violinisten unserer Tage.

