Möglicher Pilotenstreik – Swiss schlägt Schlichtungs­verfahren vor Die Fluggesellschaft Swiss will den Streit um den Gesamtarbeitsvertrag mit einem «gutschweizerischen Kompromiss» aus der Welt schaffen.

Swiss-Piloten drohten ihrer Arbeitgeberin kürzlich mit einem Streik. Foto: Keystone

Seit dem 1. April fliegen die Piloten der Swiss ohne Gesamtarbeitsvertrag. Auch nach zwei Jahren intensiver Verhandlungen zwischen der Swiss und dem Pilotenverband Aeropers konnte diesbezüglich keine Einigung erzielt werden. Wie die Fluggesellschaft nun mitteilt, schlägt sie der Gewerkschaft deshalb ein aussergerichtliches Schlichtungsverfahren vor.

Die Swiss glaube weiterhin an die Sozialpartnerschaft und sei von einer gemeinsamen Lösung im Sinn eines «gutschweizerischen Kompromisses» überzeugt, heisst es in der Mitteilung weiter. So würden sich beide Parteien nach wie vor dazu bekennen, verhandlungsbereit zu sein. Ziel des Schlichtungsverfahrens sei es, in den nächsten Wochen eine unverbindliche Empfehlung unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten auszuarbeiten.

Pilotenstreik steht im Raum

Der Vorschlag könnte eine Reaktion auf die Ankündigung von möglichen Pilotenstreiks sein. Am 16. Oktober stimmen die Gewerkschaftsmitglieder über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit ab. «Falls die Mitglieder dem Antrag des Vorstands zustimmen und die Geschäftsleitung der Swiss in der Zwischenzeit kein deutlich verbessertes Angebot vorlegt, sind ab dem 17. Oktober Streikmassnahmen möglich», sagte Aeropers-Sprecher Thomas Steffen letzte Woche gegenüber dieser Zeitung.

zim

