Viele pendeln im Flieger – Swiss stellt im grossen Stil Crews aus dem Ausland an Zu den aktuellen Bedingungen findet die Fluggesellschaft nicht genügend Personal in der Schweiz. Statt auf substanzielle Verbesserungen setzt sie jetzt auf Grenzgänger. Konrad Staehelin

An Bord der Swiss-Maschinen arbeiten zunehmend weniger Menschen, die in der Schweiz wohnen. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Mit dem Slogan «Made of Switzerland» fliegt die Swiss um die Welt. Sie will sich dabei in der Öffentlichkeit als besonders schweizerisch präsentieren. Neben dem Namen, dem Schweizer Kreuz auf der Heckflosse und gegen 8000 Arbeitsplätzen in der Schweiz legt sie Wert darauf, an Bord vornehmlich Speisen und Getränke aus der Schweiz zu servieren.