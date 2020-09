CEO Thomas Klühr geht Ende Jahr – Swiss wusste schon im Winter Bescheid: Wo bleibt der Nachfolger? Der Swiss-Chef Thomas Klühr reicht mitten in der schlimmsten Krise der Airline den Rücktritt ein. Das soll nichts mit der Lage der Firma zu tun haben. Konrad Staehelin

Nur noch bis Ende Jahr CEO der Swiss: Thomas Klühr. Foto: ZUM

Den Abschied hätte er sich sicher anders erhofft: Nachdem er in seinen ersten Jahren seit der Übernahme des CEO-Postens bei der Swiss Glanzresultate abgeliefert hatte, übergibt Thomas Klühr den Job Ende Jahr mit tiefroten Zahlen an seinen Nachfolger. Die Swiss hat heute Morgen seinen Rücktritt «aus privaten Gründen» bekannt gegeben.

In der Medienmitteilung sticht ein Satz ins Auge, nämlich «dass er seinen bereits für das erste Quartal dieses Jahres geplanten Rücktritt zurückgeschoben» habe. Klühr wollte also schon im Winter weg. «Er sagte mir Anfang dieses Jahres an einem Treffen, dass er aufhören wolle», sagt Sandrine Nikolic-Fuss, Präsidentin der Kabinenpersonals-Gewerkschaft Kapers. Im Pensionsalter ist Klühr mit 58 zwar noch nicht, aber schon genug alt, um sich in den letzten Karrierejahren auf Positionen in Verwaltungsräten zu beschränken.

Eine andere Quelle aus dem Swiss-Umfeld hat Ähnliches gehört und sagt: «Seine Frau ist Ärztin, vielbeschäftigt und arbeitet in Deutschland. Ich halte es für verständlich, dass er dem Privaten irgendwann mehr Gewicht geben wollte.» Klührs Wunsch war also bereits vielen bekannt. Als sich die Corona-Krise abzuzeichnen begann, entschied er jedoch, noch ein paar Monate zu bleiben. Ein nicht eingearbeiteter – oder noch schlimmer: kein – Chef wäre für die anstehenden Verhandlungen um Staatshilfe ein massiver Nachteil gewesen.

Es bleiben drei Monate – und viele Fragen

Das heisst auch, dass der Verwaltungsrat der Swiss und die Spitze der Muttergesellschaft Lufthansa schon lange von Klührs Rücktrittsplänen wussten. Man hatte also über ein halbes Jahr Zeit für die Suche eines Nachfolgers, hat aber heute keinen Namen kommuniziert. Das ist merkwürdig: Idealerweise würde man den Abgang und die Wahl des Nachfolgers zeitgleich bekannt geben.

Warum hat die Swiss also nicht noch mit der Kommunikation gewartet? War die Kommunikation heute also doch eine überstürzte Übung? Lief etwas hinter den Kulissen, das so noch nicht bekannt ist?

Gemäss Experten mit besten Chancen auf die Nachfolge von Klühr: Markus Binkert. Foto: zvg

Auffällig war zumindest, dass Klühr als einziger Airline-CEO im Lufthansa-Konzern keine Entlassungen im grossen Stil ankündigte. «Wir schätzen enorm, wie er sich um die Mitarbeiter kümmert und ihre Anliegen versteht, auch jetzt, wo es hart auf hart geht», sagt Gewerkschafterin Nikolic-Fuss. Denkbar wäre, dass Klühr der Lufthansa-Spitze, die in diesen Tagen in Verhandlungen eher mit der Axt statt dem Skalpell zu Werke geht, zu lieb war. Das ist für viele Gesprächspartner aber nur schwer vorstellbar. Im Gegenteil: Dank der Top-Resultate aus den Vorjahren, als die Swiss der Goldesel der Gruppe war, dürfte Klühr in der Konzernzentrale viel Kredit genossen haben.

Auf die Schnelle einen externen Kandidaten zu rekrutieren, dürfte keine einfache Aufgabe sein: Wollte diese oder dieser tatsächlich im Januar 2021 anfangen, müsste er oder sie in diesen Tagen kündigen, um die entsprechenden Fristen einzuhalten.

Auf den ersten Blick wirkt es allerdings so, dass es für die Lufthansa überhaupt kein Problem ist, niemanden von extern auf das neue Jahr rekrutieren zu können. Denn meistens kommen ohnehin interne Kandidaten zum Zug. So war es bei Klühr, so war es bei seinem Vorgänger Harry Hohmeister. Und so dürfte es auch dieses Mal wieder sein. Da kann man sich mit dem Auswahlprozess auch ein wenig mehr Zeit lassen. Die besten Karten hat Experten zufolge Markus Binkert, aktuell Finanzchef und vorher auch schon Kommerzchef. Er kennt die Swiss in- und auswendig. Und wäre für einmal sogar ein Schweizer auf dem Chefposten.