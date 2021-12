Profiteure der Pandemie – Swissmedic verurteilt mehrere Verkäufer von Corona-Schnelltests Händler schlagen Profit aus der Krise – angebliche Spezialisten für Medizinprodukte verkauften im letzten Jahr Selbsttests, die dafür nicht zugelassen waren. Auch ein Wirt ist darunter. Catherine Boss

Coronavirus-Antigen-Selbsttest mit Nasenabstrich bei sich zu Hause: Swissmedic verurteilt illegale Verkäufe. Foto: Urs Jaudas

Es gibt nicht wenige Firmenbesitzer, die die Corona-Krise nutzen, um sich zu bereichern. Mit fragwürdigen Maskendeals. Mit erschwindelten Corona-Krediten. Oder, wie jetzt bekannt wird: mit dem Verkauf von Covid-19-Tests. Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat in den letzten Monaten mehrere Händler von Selbsttests verurteilt. Dies zeigen Strafentscheide, welche dieser Zeitung vorliegen.

So zum Beispiel gegen die Herisauer Firma Qnius, jetzt in Liquidation. Sie verkaufte bereits im Sommer 2020 Selbsttests für zu Hause, als dies in der Schweiz noch lange nicht zugelassen war.