Hotelkrise in Zürich – Swissôtel in Oerlikon vor dem Aus Es ist eines der höchsten Hotels von Zürich, nun prüft das Swissôtel, den Hotelbetrieb einzustellen. 270 Mitarbeiter sollen betroffen sein.

Hoch oben lässt sich im Swissôtel wohnen, doch das könnte bald vorbei sein.

Das Hotel Swissôtel beim Bahnhof Oerlikon ist nicht zu übersehen, markant ragt der Turm in den Himmel. Die 347 Zimmer werden aber bald leer bleiben, denn das Hotel wird gemäss Blick seine Türen schliessen. Laut der Boulevard-Zeitung hat Corona dem Hotel zugesetzt. Der Messestandort Zürich sei klinisch tot, am Flughafen laufe gar nichts. Nun würde die Besitzerin Accor die Reissleine ziehen. 270 Angestellte sollen betroffen sein.

Auf Anfrage bestätigt und relativiert Accor die Meldung. «Wir können bestätigen, dass eine Teilschliessung des Swissôtel Zürichs geprüft wird. Geplant ist derzeit, den gastronomischen Betrieb und damit die Anbindung an die lokalen Gäste aufrecht zu erhalten, während der Beherbergungsbetrieb geschlossen wird. Alle Entscheidungen, die in Bezug auf das Swissôtel Zürich getroffen wurden und werden, dienen dazu, die langfristigen Auswirkungen so umfassend wie möglich zu begrenzen.» Da dieser Prozess gerade erst in die Wege geleitet worden sei, könne man noch keine weiteren Details bekannt geben, teilen sei weiter mit.

shu