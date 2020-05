Kommentar zur Corona-Impfung – «Switzerland First» führt beim Impfstoff in die Irre Der Kampf gegen Corona wird mehr und mehr politisiert. Die Schweiz darf sich am Streit um Impf-Exklusivrechte nicht beteiligen. Meinung Claudia Blumer

Ob und wann dereinst ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen wird, ist unsicher. Der Streit darum hat aber schon begonnen. Foto: Samuel Schalch

So funktioniert der Markt: Eine unbekannte Firma kündigt an, erste Versuche mit einem neuen Impfstoff seien gut verlaufen. Eine alltägliche Meldung. Doch der Aktienkurs der Moderna Therapeutics schnellt in die Höhe. Der Wert der kleinen Firma an der amerikanischen Ostküste wird heute auf 30 Milliarden Dollar geschätzt – gleich viel wie multinationale Grosskonzerne, etwa die Credit Suisse mit gegen 50’000 Angestellten.