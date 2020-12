Arbeitslosigkeit in Zürich – Syna nimmt keine neuen Arbeitslosen mehr auf Aufgrund von Corona steigt die Anzahl Erwerbsloser an. Eine städtische Arbeitslosenkasse hat aufgrund des «dramatischen Aufkommens» einen Aufnahmestopp bis Ende Januar verhängt. David Sarasin

Die Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft nimmt im Dezember und Januar in der Stadt Zürich keine Neuanmeldungen mehr entgegen. Foto: Dominique Meienberg

Die Anzahl Arbeitslose liegt derzeit um 1,3 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Das teilte das Amt für Arbeit und Wirtschaft (AWA) am Dienstag in einer Meldung mit.

Diese erhöhte Anzahl Arbeitsloser bringt die drei Arbeitslosenkassen, die in der Stadt Zürich tätig sind, an ihre Grenzen. Jene der Gewerkschaft Syna hat für Dezember und Januar bei der städtischen Zahlstelle einen Aufnahmestopp verhängt. «Die Mitarbeitenden können die Neuanmeldungen nicht mehr bewältigen», sagt der Sprecher der Syna, Marino Bee, auf Anfrage. Die Gesuche seien in den vergangenen Monaten um ein noch nicht gekanntes Mass gestiegen.