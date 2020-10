Bezirksgericht Zürich – Szenen einer offenbar schrecklichen Ehe Ein Mann soll seine Frau mehrfach vergewaltigt haben. Und sie soll versucht haben, ihn zu ermorden. Nicht aus Rache, sondern aus anderen Gründen. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht Zürich wird die Verhandlung Mitte November fortsetzen. Foto: Urs Jaudas

Das aus Kosovo stammende Ehepaar muss am Montag zur selben Zeit vor Gericht erscheinen. Doch die beiden befinden sich nicht zur selben Zeit im selben Raum. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn stimmt, was in den beiden Anklageschriften gegen ihn und gegen sie steht.

Demnach soll der heute 48-jährige Mann zwischen Dezember 2017 und Anfang April 2018 seine 53-jährige Frau mehrfach vergewaltigt und sexuell genötigt haben. Die Frau musste erotische Gegenstände anziehen oder verwenden, wie sie in Sexfilmen zu sehen waren, die der Mann nach Hause gebracht hatte. Teilweise schlang er ihr ein Seil um den Hals und zwang sie, einen mit Löchern versehenen Plastiksack über den Kopf zu ziehen, während er gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzog.