Was hat es mit dieser Asthmaspray-Studie auf sich? Und was sollte man als Allergiker vor der Corona-Impfung beachten? Allergologe Peter Schmid-Grendelmeier beantwortet häufige Fragen.

Welches waren die häufigsten Fragen aus der Bevölkerung, die der

Allergiestation in letzter Zeit gestellt wurden?

Die wohl häufigste Frage war, ob Menschen, die unter Allergien leiden, also an Asthma, Heuschnupfen, Lebensmittelallergien oder Medikamentenallergien, auch gegen Covid-19 geimpft werden können. Diese Frage konnten wir in den meisten Fällen mit einem klaren Ja beantworten.