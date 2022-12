Vorfall in Basel-Landschaft – Täter entkommen nach Bancomaten­sprengung Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Füllinsdorf einen Geldautomaten gesprengt. Die Behörden stellen eine Häufung solcher Delikte in den letzten drei Jahren fest.

Die Sprengung sei laut Kantonspolizei Basel Landschaft um 04.15 Uhr gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In Füllinsdorf BL ist in der Nacht auf Donnerstag beim Einkaufszentrum Schönthal ein Bancomat gesprengt worden. Die Täter konnten entkommen. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch in Abklärung.

Die Sprengung sei um 04.15 Uhr gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Basel Landschaft am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Deshalb musste die Strasse, wie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gemeldet, gesperrt werden. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen.

Erst vor gut zwei Wochen wurde in Wynau BE ein Bancomat gesprengt. Seit Jahresbeginn sind damit rund 50 Bancomaten in der Schweiz gesprengt oder aufgebrochen worden. Schon seit 2019 stellten die Behörden eine Häufung von solchen Delikten fest. Mögliche Gründe dafür sieht das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in der Kleinräumigkeit und dem dichten Geldautomaten-Netz der Schweiz.

