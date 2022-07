Unruhige Nacht in Zürich – Tätlichkeiten, Schläge mit dem Skateboard und eine geklaute Musikbox Die Stadtpolizei Zürich musste in der Nacht auf Sonntag mehrmals eingreifen. Es kam zu Festnahmen. Einige Verletze mussten ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei nahm in der Nacht auf Sonntag mehrere Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Foto: Dominique Meienberg

In der Nacht auf Sonntag kam es in Zürich an drei verschiedenen Orten zu tätlichen Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzen. In allen drei Fällen nahm die Stadtpolizei Tatverdächtige fest, so steht es in einer Medienmitteilung.

Kurz nach 23 Uhr kam es an der Hohlstrasse im Kreis 4 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde dabei eine 42-jährige Frau von einem Mann attackiert, geschlagen und leicht verletzt. Dieser Vorfall führte unter anderem dazu, dass sich weitere Personen einmischten und mit Fäusten und Gegenständen aufeinander losgingen. Einer der Beteiligten, ein 37-jähriger Mann, musste in der Folge mit unbekannten Verletzungen ins Spital geführt werden, so schreibt es die Stadtpolizei Zürich. Zwei Männer im Alter von 56 und 40 Jahren wurden festgenommen.

Kurz nach 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es dann an der Wasserwerkstrasse im Kreis 6 zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei attackierten sich die Beteiligten mit Fäusten, Füssen und Gegenständen – unter anderem mit einem Skateboard. Ein 19-jähriger Mann wurde dabei am Kopf verletzt, so steht es in der Medienmitteilung. Ein 18-jähriger Mann erlitt Verletzungen im Rückenbereich und musste ins Spital überführt werden. Ein 22-jähriger Mann wurde festgenommen.

Um 4 Uhr am Sonntagmorgen ereignete sich zudem an der Europaallee ein Raubdelikt. Eine Gruppe bedrängte einen 39-jährigen Mann und entwendeten ihm eine Musikbox. Als dieser sich wehrte, griffen ihn die Unbekannten tätlich an und verletzten ihn, so schreibt es die Polizei. Mit der Beute flüchteten sie danach vom Tatort. Die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten konnten daraufhin vier mutmassliche Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren festnehmen. Das zuvor erbeutete Deliktsgut kam bei der Kontrolle der vier Tatverdächtigen ebenfalls zum Vorschein und wurde sichergestellt. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und musste vorübergehend ins Spital gebracht werden.

In allen drei Fällen klärt die Stadtpolizei Zürich nun den genauen Sachverhalt.

