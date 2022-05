Zoom – Tagebuch eines Kriegsfotografen Der Schweizer Fotojournalist Alex Kühni berichtet aus dem Krieg in der Ukraine und schildert seine persönlichen Eindrücke. Alex Kühni (Fotos und Text) Boris Müller Jost Fetzer Jason Kleeb (Bildredaktion)

Der Berner Fotojournalist Alex Kühni während der Arbeit in der Nähe von Kiew. Foto: Philipp Schmidli

15. April 2022: Der letzte Tag

Heute Nacht um 22.30 Uhr werde ich mit dem Nachtzug von Kiew nach Lwiw im Osten der Ukraine fahren, um von dort aus nach Polen und dann zurück in die Schweiz zu reisen. Am letzten Tag besuche ich eine Neubau-Siedlung nördlich von Kiew. Die 2020 fertiggestellten zehn Stockwerke hohen Wohnblöcke überschauen die Hauptstrasse, welche von Kiew bis an die weissrussische grenze führt. Zuerst haben hier ukrainische Soldaten aus den Fenstern und von den Dächern die herannahenden russischen Invasoren beschossen. Später wurden die Bauten von den Russen erobert und besetzt. Nun sind die Wohnblöcke zerschossen und die Wohnungen teilweise ausgebrannt. Anwohner tragen Kübel mit verkohltem Schutt aus dem Haupteingang und vor dem Haus steht ein ausgebranntes Panzerfahrzeug.

Auf dem Parkplatz treffe ich Anna. Die frisch verheiratete 24-jährige Mutter hat hier 6 Monate vor dem Krieg mit ihrem Ehemann eine kleine Eigentumswohnung mit zwei Zimmern gekauft. Sie hatte Glück im Unglück –ihre Wohnung ist nur leicht beschädigt. Die russischen Soldaten haben aber ihre Haustür aufgebrochen und Kleider, Schmuck, Elektronik sowie Lebensmittel geplündert. Sie willigt ein, mich im Haus herumzuführen.

Anna in einer der zerstörten Wohnungen. Sie filmt die Zerstörung, um die Aufnahmen auf ihrem Instagram-Account zu teilen. Foto: Alex Kühni

Anna vor der schwer beschädigten Wohnsiedlung nördlich von Kiew. Foto: Alex Kühni

Während der russischen Besatzung hat Anna mit ihrem zwei Jahre alten Sohn und anderen Anwohnern mehrere Tage im Keller des Wohnhauses verbracht, bis ihnen die Flucht durch einen humanitären Korridor gelungen ist. Foto: Alex Kühni

Die nun schwer beschädigte Neubau-Wohnsiedlung wurde erst vor zwei Jahren fertiggebaut. Foto: Alex Kühni

Um 22.10 Uhr suche ich mit Taschenlampe am Kiewer Hauptbahnhof den Nachtzug Nr. KE007. Der Bahnhof und die Bahnsteige liegen wegen der Gefahr durch russische Raketen im Dunkeln. Die Rückreise in die Schweiz dauert fast zwei Tage, angefangen mit der zehnstündigen Zugreise nach Lwiw. Nach all den Eindrücken aus der Ukraine schäme ich mich etwas über den Gedanken, ob meine Zimmerpflanzen meine Abwesenheit wohl überlebt haben. Auf dem Flug von Krakau nach Zürich überfliege ich auf dem Smartphone meine Agenda, um die nächste Reise in die Ukraine zu planen.

14. April 2022: Javelina

Vierzig Kilometer Östlich von Kiew liegt das Dorf Rusaniw am Fluss Trubisch. An diesem Nebenfluss des Dneprs konnten ukrainische Truppen den östlichen russischen Vormarsch auf die Hauptstadt stoppen. Mehrere russische Panzer wurden hier in einem Hinterhalt mit tragbaren Panzerabwehrwaffen zerstört. Die Panzerabwehrwaffen des Typs «Javelin» (Deutsch: Wurfspeer) wurden von der US-Armee geliefert und erweisen sich als besonders effektiv gegen gepanzerte Fahrzeuge. Der ukrainische Übersetzer, mit welchem ich zusammenarbeite, erzählt mir auf der Fahrt, dass deswegen «Javelina» in der Ukraine ein beliebter Name für Neugeborene geworden ist.

Ein russischer Panzer des Typs T-90, von ukrainischen Truppen zerstört mit einer amerikanischen FGM-148- «Javelin» Panzerabwehrwaffe. Foto: Alex Kühni

In einem Explosionskrater ausserhalb von Rusaniw ragt die Hand eines gefallenen russischen Soldaten aus der Erde. Foto: Alex Kühni

Von russischen Soldaten beim Rückzug zurückgelassene Stiefel und Uniformen, fotografiert auf einer Strasse beim ukrainischen Dorf Rusaniw. Foto: Alex Kühni

Bewohner aus Rusaniw überqueren den Fluss Trubisch auf einer improvisierten Fussgängerbrücke. Die Autobrücke wurde von der ukrainischen Armee gesprengt, um den russischen Vormarsch auf Kiew zu bremsen. Foto: Alex Kühni

13. April 2022: Die Hölle ist noch zu gut für die…

Nördlich von Kiew und Butscha bis nach Tschernobyl an der weissrussischen Grenze liegen dutzende Dörfer und Siedlungen, welche über einen Monat von Russland besetzt waren. Ich möchte von den Bewohnern aus erster Hand erfahren, wie sie diese Zeit erlebten.

Auf dem Weg in das kleine Dorf Osera nördlich von Kiew liegen zwei tote Pferde am Strassenrand. Laut Bewohnern haben sie russische Truppen vor dem Rückzug erschossen. Foto: Alex Kühni

Etwas ausserhalb von Osera einem kleinen Dorf nördlich von Kiew treffe ich auf Halina, welche zu Fuss unterwegs ist. Sie erzählt, dass Osera von der russischen Armee als Artilleriestützpunkt verwendet wurde, um die Vororte von Kiew zu bombardieren. Ende Februar, zu Beginn der Invasion, seien zuerst russische Spezialkräfte im Dorf aufgetaucht. Diese waren gut ausgerüstet und freundlich zu der Zivilbevölkerung. Darauf seien reguläre Truppen gefolgt, welche Halina als Jugendliche beschriebt, mit schlechter Ausrüstung und Kleidern. «Die hatten kein Essen dabei und wir mussten für sie kochen». Als der russische Vormarsch zu stocken begann und später vor Kiew zum Stillstand kam, seien dann «Kadyrow-Leute» gekommen, womit sie Tschetschenische Truppen meint (Ramsan Kadyrow ist «Oberhaupt» der russischen Teilrepublik Tschetschenien). Die Tschetschenen seien brutal zu der Bevölkerung gewesen, erzählt Halina, während sie sich eine Träne aus dem Gesicht wischt. «Um zu stehlen haben sie die Türen unserer Häuser eingetreten, mutmassliche Spione hingerichtet, und eine junge Frau vergewaltigt…»

Halina, eine Rentnerin aus dem kleinen Dorf Osera, erzählt unter Tränen, wie sie die russische Besatzung in Ihrem Dorf erlebt hat. Foto: Alex Kühni

Zurückgelassene russische Artilleriemunition im Dorf Osera, nördlich von Kiew. Foto: Alex Kühni

Ein von einer russischen Fliegerbombe zerstörter ukrainischer Panzer in Hostomel. Foto: Alex Kühni

Igor vor seinem zerstörten Haus nordwestlich von Kiew. Das Haus wurde von einer russischen Fliegerbombe zerstört, weil in der Nähe ukrainische Truppen stationiert waren. Igor hat in den Achtzigerjahren für die sowjetische Armee in Afghanistan gekämpft. Er erzählt mir, dass er damals viele Orden und Medaillen erhielt, welche jetzt unter den Trümmern seines Hauses liegen. Foto: Alex Kühni

Natascha aus dem Dorf Dymer nördlich von Kiew. Sie erzählt, dass während der russischen Besatzung das Haus ihrer Nachbarn von einer Granate getroffen wurde, durch welche die achtjährige Tochter getötet wurde. Die Familie durfte das Haus nicht verlassen und musste das Kind im Garten bestatten.

Zum Abschied erhalte ich von Natascha eine herzliche Umarmung, einen Kuss auf die Wange und einen Kommentar zu den feindlichen Truppen, welchen ich hier nicht zum ersten Mal gehört habe: «Die Hölle ist noch zu gut für die Russen». Foto: Alex Kühni

12. April 2022: Verhüllte Denkmäler

Die Statuen auf dem Majdan werden von Freiwilligen mit Stoffplanen und Sandsäcken gesichert. Foto: Alex Kühni

Um 1 Uhr morgens werde ich in meinem Hotel in Kiew von der Sirene geweckt, die vor Luftangriffen warnt. In der Hauptstadt und dem Platz der Unabhängigkeit, dem Majdan, war ich das letzte Mal vor acht Jahren. 2014 brachen hier blutige Proteste aus, nachdem die ukrainischen Regierung das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnen wollte. Die Proteste führten zum Sturz des damaligen pro-russischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, aber auch zum bewaffneten Konflikt im Osten der Ukraine und zur russischen Annexion der Krim. Vor acht Jahren war der Majdan schwarz vom Russ der brennenden Barrikaden. Heute breitet sich Kiew auf russische Fliegerbomben und Marschflugkörper vor und versucht die Statuen auf dem geschichtsträchtigen Platz gegen den Krieg zu schützen.

Der Majdan Platz in Kiew während den Protesten gegen die Regierung im Februar 2014. Foto: Alex Kühni

10.–11. April 2022: Unterwegs mit dem Leichenwagen

Ich begleite für zwei Tage eine Gruppe von Polizisten und Gerichtsmedizinern in abgelegene Dörfer nordöstlich und westlich von Kiew. Während der russischen Besatzung harrten viele Zivilisten über Wochen in ihren Kellern aus. Draussen lieferten sich die russischen Soldaten Gefechte mit den ukrainischen Verteidigern und gruben ihre Artillerie und Panzer in Stellungen rund um die Siedlungen ein. In diesem Kreuzfeuer und durch gezielte Tötungen kamen viele Zivilisten ums Leben, konnten aber wegen den Kämpfen nur notdürftig in Vorgärten und auf Feldern begraben werden. Die ukrainische Regierung hat nun angeordnet diese Leichen zu exhumieren, dokumentieren und auf Friedhöfen zu bestatten. So ziehe ich mit einem kleinen Autokonvoi von zwei Polizeiautos und einem Kühlwagen für die Leichen los, um eine lange Liste mit Adressen abzuarbeiten.

Totengräber exhumieren einen Leichnam im Dorf Bodryk nordöstlich von Kiew. Foto: Alex Kühni

Der Rentner starb im Kreuzfeuer und wurde im Garten begraben. Foto: Alex Kühni

Der exhumierte Leichnam einer älteren Frau in ihrem Vorgarten. Sie wurde im Dorf Dymerka durch eine Mörsergranate getötet. Foto: Alex Kühni

Die Totengräber öffnen ein unmarkiertes Grab in einem zerstörten Gewächshaus … Foto: Alex Kühni

… doch wurde hier kein Mensch, sondern ein Hund begraben. Foto: Alex Kühni

Ein Vater und sein Sohn aus Havronschyna westlich von Kiew wurden auf der Flucht in ihrem Auto von russischen Kugeln getötet. Nun werden die Leichname exhumiert und untersucht, um die mutmasslichen Kriegsverbrechen der russischen Armee zu dokumentieren. Foto: Alex Kühni

Während die Leichen im Kühltransporter gelagert werden, verbrennen die Nachbarn die Särge im geöffneten Grab. Foto: Alex Kühni

Drei exhumierte Leichen werden auf dem Friedhof des Dorfes Nalyvaikivka in einen Kühltransporter geladen, um im gerichtsmedizinischen Institut die Todesursache festzustellen. Foto: Alex Kühni

Eine Mörsergranate beschädigte Teile des Friedhofs am Rande von Nalyvaikivka. Foto: Alex Kühni

Ein Denkmal auf dem Friedhof von Nalyvaikivka westlich von Kiew. Foto: Alex Kühni

9. April 2022: Kriegsschrott

Ich beginne den Tag um 6 Uhr, es lohnt sich früh unterwegs zu sein. Viele der Brücken um Kiew wurden aus Angst vor dem rasanten Vormarsch der russischen Armee in den ersten Kriegstagen gesprengt. Oft bilden sich am Morgen und Abend kilometerlange Staus, die durch die vielen zerstörten Panzerfahrzeuge auf den Strassen noch verstärkt werden.

Die Hauptstrasse in Butscha ist wegen den vielen zerstörten russischen Fahrzeugen gesperrt. Foto: Alex Kühni

Ein zerstörter russischer Konvoi auf einer Hauptstrasse nahe Dmytriwka. Foto: Alex Kühni

Ohne Stau erreiche ich die Stadt Makariw (50km westlich von Kiew), die fast einen Monat umkämpft war. Im Süden der Stadt treffe ich Sergiy, es regnet in Strömen. Der junge Feuerwehrmann durchwühlt mit seinem Team einen Schutthaufen, der mal eine Industriebäckerei war. Die Bäckerei diente den ukrainischen Truppen während den Kämpfen als Unterkunft und wurde von einer russischen Fliegerbombe getroffen. Dutzende Leichen und Leichenteile hat Sergiy bereits geborgen. Als er an einem Betonträger einen menschlichen Fuss findet, kann ich keine Regung in seinem Gesicht erkennen. Er bemerkt einzig: «Von ihm hier fehlen uns nur noch die Arme.»

Der Feuerwehrmann Sergiy entfernt einen menschlichen Fuss von einem Betonträger. Foto: Alex Kühni

Sergiy ist nicht nur für Bergungen zuständig, er wird auch gerufen wenn in der Umgebung um Makariw Blindgänger gefunden werden. Vor ein paar Tagen habe ich neben einer Landstrasse eine russische Rakete in einem Feld gesehen und er möchte sich das gerne ansehen. Vorsichtig umrundet er den Flugkörper und schiesst eine Serie Fotos mit seinem Handy. Es scheint sich um den Träger einer russischen ballistischen Rakete zu handeln, ohne Spitze mit dem Gefechtskopf. Ganz sicher ist sich Sergiy aber nicht und er leitet die Koordinaten an die ukrainische Armee weiter.

Sergiy untersucht eine russische ballistische Rakete ausserhalb von Makariw. Foto: Alex Kühni

Westlich der Stadt Makariw liegt inmitten eines brach liegenden Ackers ein russischer Helikopter des Typs Mil-Mi8, der von der ukrainischen Flugabwehr am 4. März abgeschossen wurde. Sergiy rät davon ab, den Acker zu betreten, da dieser vermint sein könnte. Ich verwende also ein Fotodrohne, um das Wrack sicher zu erkunden. Als sich die Drohne der Absturzstelle nähert, fliegen ein Dutzend krächzende Rabenvögel auf. Neben dem Metallhaufen, der einer an die Wand geklatschten Fliege erinnert, liegen drei skelettierte Leichen. Sie haben den Raben, die nun eine Warteschleife über dem Wrack fliegen, als Nahrungsquelle gedient. Ich frage Sergiy, warum er die tote Besatzung nicht geborgen hat, worauf er kühl antwortet: «Als Dünger bringen sie uns wenigstens noch einen Nutzen.»

Das Wrack der abgeschossenen russischen Mil-Mi8. Foto: Alex Kühni

Die Überreste der russischen Besatzung wurden nicht geborgen. Foto: Alex Kühni

8. April 2022: Exhumierung in Butscha

Um 6 Uhr morgens wird in Kiew die Ausgangssperre aufgehoben, und ich kann in den Tag starten. Ich fahre heute in das Dorf Andrijiwka, das aus ein paar Reihen von Bauernhäusern besteht, wovon zwei Drittel noch unversehrt sind. In einem Vorgarten, der durch tiefe Raupenspuren zerteilt wurde, treffe ich Luba. Die 62-jährige Bäuerin hat während der russischen Besatzung in ihrem Keller ausgeharrt. Sie erzählt mir, dass die Soldaten, die in Andrijiwka waren, einen sibirischen Akzent sprachen, den sie fast nicht verstehen konnte. Als sich die Russen zurückgezogen hätten, habe Luba zuerst nach ihren Hühnern geschaut, erzählt sie mir weiter.

Die 62-jährige Bäuerin Luba im Dorf Andrijiwka. Foto: Alex Kühni

Den Nachmittag verbringe ich bei der St.-Andrew-Kirche in Butscha. Hier exhumieren Polizisten ermordete Zivilisten aus Massengräbern, um zusammen mit Forensikern die Todesursachen zu dokumentieren. Dutzende Körper werden nacheinander aus dem Erdloch gezerrt, fotografiert, untersucht, in Leichensäcke verpackt und aufgereiht. Wie aus einem Albtraum scheint die repetitive technische Arbeit in Kombination mit den teilweise stark entstellten Leichen.

Ukrainische Behörden exhumieren die Leichen von getöteten Zivilisten aus einem Massengrab vor der St.-Andrew-Kirche in Butscha. Foto: Alex Kühni

Dutzende Leichensäcke mit den Opfern aus Butscha und Irpin. Foto: Alex Kühni

7. April 2022: Butscha und Borodjanka

Vorbei an unzähligen Checkpoints, zerschossenen Gebäuden und ausgebrannten Panzern geht es nach Butscha, in die Stadt, die sich wohl in der Geschichte zu Orten wie My Lai oder Srebrenica gesellen wird. Es ist ein warmer, sonniger Frühlingsmorgen. Durch das offene Autofenster erreicht mich der schreckliche Verwesungsgeruch.

Zivilisten passieren zerstörte russische Fahrzeuge in Butscha, nordöstlich von Kiew. Foto: Alex Kühni

Foto: Alex Kühni

Von Butscha aus geht es weiter in Richtung Borodjanka, welches wochenlang von der russischen Armee besetzt war. Auf dem Weg treffe ich auf Anna. Sie versucht, ihre mit Einschusslöchern beschädigten Waschmaschinen in Gang zu bringen. Anna ist eine lebhafte Frau Mitte fünfzig. Sie ist seit einem Tag zurück in ihrem Haus, das von russischen Truppen als Unterkunft genutzt wurde. Vieles hat sie zerstört vorgefunden, und vor ihrer Haustür steht nun ein zurückgelassener russischer Panzer. In ihrem Hinterhof hat eine Granate eingeschlagen, die ihre Schafe getötet hat. Bevor Anna zurück in ihr Haus durfte, wurde es von ukrainischen Soldaten nach Sprengfallen abgesucht. Im Keller haben die Russen eine mit einem Stolperdraht als Zünder versehene Handgranate zurückgelassen. Ich frage Anna, wie es für sie nun weitergeht, und bin von der pragmatischen Antwort überrascht: «Zuerst kommen die Granaten aus meinem Haus, danach räume ich auf, und dann kann ich weiterleben.»

Der zurückgelassene Panzer vor Annas Haus. Foto: Alex Kühni

Anna zeigt mir ihren Hinterhof mit den getöteten Schafen. Foto: Alex Kühni

Ein ukrainischer Soldat zeigt mir die entschärfte Handgranate, welche als Sprengfalle in Annas Vorratskeller versteckt war. Foto: Alex Kühni

In Borodjanka wurden mehrere grosse Wohnhäuser durch die Kämpfe zerstört. Ukrainische Feuerwehrleute, Zivilschützer und Freiwillige suchen in den Trümmern nach Leichen und beginnen mit Aufräumarbeiten. Vereinzelt treffen Leute ein, die vor den Kämpfen um Borodjanka geflohen sind. Viele finden ihre Wohnungen in Trümmern vor.

Zerstörtes Zuhause: Bewohner von Borodjanka vor einer zerbombten Siedlung. Foto: Alex Kühni

Aufräumarbeiten in Borodjanka. Foto: Alex Kühni

Ein paar Kilometer ausserhalb von Borodjanka liegt das kleine Dorf Sahalzi, das von russischen Flugzeugen bombardiert wurde. Auf dem Dorfplatz treffe ich Roman, der sich seit der Invasion den Reservisten der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen hat. Er will mir einen Keller zeigen, in welchem sich die russischen Soldaten einquartiert haben.

Roman auf dem Dorfplatz in Sahalzi. Foto: Alex Kühni

Im Keller eines Wohnhauses haben die russischen Soldaten gehaust und in den umliegenden Wohnhäusern nach Nahrung gesucht. Auf dem Tisch liegt Schokolade mit dem Logo der russischen Armee, «Offiziersschokolade» steht auf Russisch darauf. Über den Boden verteilt liegen Dutzende leere Alkoholflaschen. Foto: Alex Kühni

In einem der beschädigten Häuser ist eine Familie mit Aufräumen und Reparieren beschäftigt. Vlad, der jüngste Sohn, zeigt mir das durch eine russische Fliegerbombe zerstörte Kinderzimmer. Am meisten traurig sei er darüber, dass der Computer kaputt sei. Foto: Alex Kühni

Es wird Abend, und ich mache mich zusammen mit Übersetzer Valera auf den Rückweg nach Kiew, da die Ausgangssperre um 21 Uhr einsetzt. Überall auf der Autobahn steht zerstörtes Kriegsmaterial, und Valera vergleicht die Fahrt mit dem Hindernisparkour in der Fahrschule. Wir machen eine kurze Pause neben einem ausgebrannten Panzer. Das Geschütz zeigt in Richtung Kiew, und ab und zu halten Leute an, um vor dem russischen Stahlkoloss «Selfies» zu machen.

Foto: Alex Kühni

6. April 2022: Von Bern nach Kiew in 32 Stunden

Ich lande am frühen Nachmittag in Warschau und nehme ein Taxi zum Westbahnhof. Von dort aus soll es täglich einen Zug nach Kiew geben. Tickets gibt es nur am Schalter, und Plätze hat es leider keine mehr. Seit sich die russischen Invasoren aus den Ortschaften um die ukrainische Hauptstadt zurückgezogen haben, um sich für einen Angriff auf den Osten des Landes neu zu formieren, wollen viele Geflüchtete zurück. Ich entscheide mich also, eine andere Route zu nehmen, und steige in einen Bus, welcher nach 8 Stunden Fahrt um 2 Uhr morgens Lwiw im Westen der Ukraine erreicht. Eine Stunde später steige ich in einen Zug und erreiche nach einer 10-stündigen Fahrt endlich Kiew.

Infos einblenden Alex Kühni, geboren 1982, ist ein Berner Fotojournalist. Er reiste mehrmals in den Norden des Irak, um über den Krieg gegen den Islamischen Staat zu berichten. Ausserdem realisierte er Fotoreportagen im Libanon, in Gaza, der Ukraine, Tadschikistan, Kambodscha und Nordkorea. Für seine Serie «Krieg der Sniper» gewann er 2018 den Swiss Press Photo Award. Neben seiner Arbeit als Fotograf unterrichtet Kühni an der Schule für Gestaltung Bern. Weitere Informationen und Fotos sind auf seiner Website zu finden: www.alexkuehni.com

