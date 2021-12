In eigener Sache – «Tages-Anzeigerin» – der neue Podcast über Frauen, die etwas bewegen Pionierinnen, Vorbilder und heimliche Stars: Im neuen Podcast «Tages-Anzeigerin» sprechen Priska Amstutz und Annik Hosmann über Frauen, die Schlagzeilen machen. Priska Amstutz

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörer und Hörerinnen

Aus «Tages-Anzeiger» wird alle zwei Wochen «Tages-Anzeigerin»: Unter diesem Namen startet am Freitag unser neuer Podcast. Jede zweite Woche unterhalte ich mich mit der Zürich-Redaktorin Annik Hosmann in einem rund halbstündigen Gespräch über das Geschehen in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft.

Dabei wollen wir Frauen, die etwas bewegen, ins Zentrum stellen: Erste Ministerpräsidentinnen, Sportlerinnen, die über Mental Health sprechen, neu ernannte CEOs oder mutige Kriegsreporterinnen. Regelmässig werden wir auch Expertinnen als Gäste ins Studio einladen und uns mit ihnen unterhalten.

Frauen besser sichtbar machen

Frauen sind in den Medien unterrepräsentiert. Dass sich dies nur langsam ändert, zeigen regelmässig internationale und nationale Studien. Wir sind überzeugt, dass es einen Fokus auf weibliche Stimmen und Geschichten braucht: Beim «Tages-Anzeiger» arbeiten Journalistinnen und Journalisten mit Überzeugung daran, die Sichtbarkeit von Frauen zu verbessern, weibliche Vorbilder zu zeigen und gesellschaftliche Realitäten abzubilden. Auch mit dem Podcast «Tages-Anzeigerin» machen wir einen Schritt in diese Richtung.

Wir wollen nicht nur Frauen ansprechen – sondern auch Männer. Denn es geht in diesem Podcast nicht um «Frauenthemen», sondern um von Frauen geprägte Themen, die für uns alle relevant sind. Um verschiedene weibliche Lebensrealitäten und -ansichten – auch solche, die unsere gängigen Denkmuster hinterfragen und so unseren Hörerinnen und Hörern neue Perspektiven bieten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören!

Priska Amstutz

Co-Chefredaktorin Tages-Anzeiger

