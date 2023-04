Renommierter Medienpreis – Tagi-Journalisten bei den Swiss Press Awards ausgezeichnet Markus Häfliger und Christian Zürcher wurde für ihren Politkrimi zur Solaroffensive im Bundeshaus der zweite Preis verliehen. Ein weiterer ging an das Interaktiv-Team des «Tages-Anzeigers» für seine visuelle Gletschersimulation. Alessandra Paone

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider sieht die Pressefreiheit in Gefahr. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Den «Tages-Anzeiger»-Redaktoren Markus Häfliger und Christian Zürcher wurde an den Swiss Press Awards am Freitagabend in Bern in der Kategorie Text mit «Der Solarcoup» der zweite Preis verliehen. Die beiden Autoren haben in diesem Politkrimi detailliert rekonstruiert, wie im Herbst 2022 die Schweizer Energiepolitik in wenigen Wochen umgekrempelt wurde.

Insgesamt waren acht Journalistinnen und Journalisten aus der Deutschschweiz, sieben aus der Romandie und vier Deutschschweizer Teams für den nationalen Medienpreis nominiert. Neben Häfliger und Zürcher gewannen weitere Tamedia-Mitarbeitende Preise. Mathias Lutz, Matthias Huss, Enrico Mattea und Marc Brupbacher vom Interaktiv-Team des «Tages-Anzeigers» belegten mit ihren visuellen Simulationen, wie fünf grosse Schweizer Gletscher verschwinden könnten, den zweiten Platz. Sylvain Besson vom sprachübergreifenden Tamedia-Recherchedesk wurde Dritter. Er hat den Aufstieg der neuerdings reichsten Familie der Schweiz, der Apontes aus Genf, nachgezeichnet.

Sie landeten mit «Der Solarcoup» einen Coup: Die beiden Tagi-Redaktoren Markus Häfliger und Christian Zürcher (v.l.). Foto: SPA

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Press Photo Awards sind bereits seit Anfang April bekannt. Alex Kühni siegte in der Kategorie Ausland. Der freischaffende Berner Fotograf dokumentierte für Tamedia im Süden und Osten der Ukraine drei Wochen lang den «Wahnsinn des Krieges». Nun wurde er am Freitagabend zusätzlich zum Pressefotografen des Jahres erkoren.

«Swiss Press Journalist of the Year» wurde Maurine Mercier, die Ukraine-Korrespondentin des Westschweizer Radios und Fernsehens RTS. Sie wurde in der Sparte Audio für einen Bericht über eine Mutter ausgezeichnet, die in Butscha bei Kiew zwei Wochen lang in Anwesenheit ihrer dreizehnjährigen Tochter von russischen Soldaten vergewaltigt und terrorisiert wurde. Die Journalistin gibt ihnen das erhaltene Preisgeld als Belohnung weiter. Der Preis ist mit 25’000 Franken dotiert.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien erhielten je 15’000 Franken. Der zweite Preis war mit 3000 Franken und der dritte Preis mit 1000 Franken dotiert.

Mathias Lutz, Matthias Huss, Enrico Mattea und Marc Brupbacher vom Interaktiv-Team des «Tages-Anzeigers» zeigen, wie Gletscher verschwinden könnten. Foto: SPA

Gastrednerin an den Swiss Press Awards war Elisabeth Baume-Schneider. Die Pressefreiheit in der Schweiz habe in den letzten Jahren abgenommen sagte, die Bundesrätin. Der Bundesrat arbeite derzeit an Lösungen. Die Gründe für die negative Entwicklung der Pressefreiheit in der Schweiz seien vielfältig: die zunehmende Medienkonzentration, die Erosion des Geschäftsmodells der Presse, aber auch ein zunehmend aggressives Klima gegenüber Journalistinnen und Journalisten.

«Nur wenn Journalistinnen und Journalisten ihrer Arbeit ohne Angst, ohne Schere im Kopf nachgehen können, ist die Pressefreiheit gewährleistet», sagte Baume-Schneider. Die Bundesrätin erwähnte in diesem Zusammenhang den Fall des NZZ-Journalisten, der wegen seiner Berichterstattung über die russische Aggression gegen die Ukraine vom russischen Botschafter bedroht wurde. Das Aussendepartement hat danach den russischen Botschafter in der Schweiz einbestellt und ihm mitgeteilt, dass dies inakzeptabel sei und diese Art der Einschüchterung von Medienschaffenden nicht toleriert werde.

