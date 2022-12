Abo Alleinerziehende Mutter mit Kindern in der Militärunterkunft: «Alles versucht»

In Bonstetten sperrte sich eine Sozialhilfeempfängerin so lange gegen die Behörde, dass sie mit ihren beiden Kindern in eine Militärunterkunft ziehen musste. Jetzt riskiert sie, dass die Kinder in ein Heim müssen..