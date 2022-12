Wahlen im Kanton Zug Regierung bleibt rein bürgerlich, Dittli mit Glanzresultat gewählt

Die Mitte hat ihre drei Sitze in der Zuger Regierung verteidigt. Laura Dittli schafft damit wie ihre Schwester in der Waadt den Einzug in die Exekutive. Für die Linke setzt es eine Niederlage ab.