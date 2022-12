Abo Ungeklärte Bluttat in Küsnacht Ist der Juwelendieb auch der «Schlafzimmer-Mörder»?

24 Jahre ist es her, dass eine Millionärin in ihrer Villa in Küsnacht ermordet wurde. Am 1. November steht der mutmassliche Täter – ein 78-jähriger Italiener – vor Gericht.