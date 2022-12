Abo Flüchtlinge in Zürcher Schule Zwischen «Der, Die, Das» und Heimweh

Die ukrainischen Schulkinder in Zollikon machen grosse Fortschritte im Deutschunterricht. Beim Besuch in der Klasse sagt der zehnjährige Illia: «Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren wieder in mein Land zurückkehren kann.»