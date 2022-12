Rettungsaktion im Kanton Bern Kuh wird aus Gülleloch gerettet – und gebärt sofort ein Kalb

In der Berner Siedlung Mamishaus fiel am Dienstagmorgen eine Kuh in ein Gülleloch. Kurz nach der Rettung bringt sie ein Kalb zur Welt – es wird Kevin getauft.