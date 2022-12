Abo Verzweifelter Vater im Baselbiet «Ich habe Angst – vor allem um meine beiden Töchter in Afghanistan»

Sakhi Hasrat lebt in Liestal in Sicherheit. Doch seine Frau und drei seiner Kinder verstecken sich zurzeit in einem Haus in Kabul vor den Taliban. Das bringt den Afghanen fast um den Verstand.