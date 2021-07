Tornadoforscher zur Zürcher Sturmnacht – Um 01.45 Uhr schlug die Superzelle ein, der Downburst stürzte über die Albiskette Was geschah am 13. Juli ganz genau? Tornadoforscher zeichnen die Stunden rund um das Unwetter akribisch nach und sagen: «Tagsüber hätte es Tote gegeben». Martin Steinegger

Entfesselte Naturgewalt: Ein zerstörtes Auto an der Käferholzstrasse in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Viele Zürcherinnen und Zürcher dürften keine guten Erinnerungen an die Nacht vom 13. Juli haben. Kurze Zeit nach Mitternacht brach an diesem Dienstag die Hölle los. Heulende Sturmböen liessen Hauswände erzittern, Regenwasser peitschte gegen Fenster, und pausenloses Blitzgeflacker erhellte die Nacht.

Das volle Ausmass des Unwetters offenbarte sich am nächsten Morgen. In Altstetten, Albisrieden und Höngg, aber auch in Rümlang und Wallisellen waren die Zerstörungen immens. Auf den Stadtzürcher Strassen ging nichts mehr.

Aber was ist in dieser Dienstagnacht eigentlich genau passiert? Dieser Frage ist Christian Matthys, Zürcher Tornadoforscher und Mitbetreiber des Schweizer Sturmarchivs, mit seinen Kollegen nachgegangen. Dieser Artikel basiert auf ihren Nachforschungen.