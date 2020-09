Wirbelsturm wütet in Asien – Taifun Haishen nähert sich Südkorea Zerstörte Häuser, überflutete Strassen: Ein tropischer Wirbelsturm hinterlässt Opfer in Japan und sorgt für Verwüstung in Südkorea.

Der tropische Wirbelsturm Haishen sorgt in Japan und Südkorea für Überschwemmungen, Starkregen und Stromausfälle. Millionen Menschen mussten evakuiert werden. Video: AP

Der Taifun Haishen hat im Süden Japans und auf der koreanischen Halbinsel für Stromausfälle, umgeknickte Bäume und überflutete Strassen gesorgt.

Dutzende Menschen wurden in Japan verletzt, Hunderttausende Haushalte mussten zeitweise ohne Strom auskommen, wie lokale Medien berichten.

In Südkorea waren laut der Katastrophenschutzbehörde mehr als 17’600 Häuser vorübergehend ohne Strom. Der zehnte Wirbelsturm der Saison und der zweite innerhalb einer Woche suchte sowohl den Süden Japans als auch die Nachbarländer Süd- und Nordkorea heim. Es gab starke Regenfälle und Böen.

Ein Strassenschild fiel auf eine Autobahn bei Uljin in Südkorea. (7. September 2020) Foto: Seung-il Ryu (Getty Images)

Haishen war von Japan aus in Richtung Südkorea gezogen, wo er am Morgen im Südosten für kurze Zeit auf Land traf. Später sei er vor der Ostküste weiter nach Nordkorea gezogen, teilte das Wetteramt mit. Der Taifun hatte sich bereits zuvor auf seinem Weg aus Japan abgeschwächt.

In Japan und Südkorea wurden aus Sorge vor starken Sturmböen und Regenfällen Hunderte von Flügen gestrichen. In Südkorea lagen etwa 160 Fähren seit Sonntag im Hafen.

In der Stadt Samcheok an der Ostküste sei am Montag ein Mann mittleren Alters als vermisst gemeldet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Er sei vermutlich von einem Fluss mitgerissen worden. In der südöstlichen Küstenmetropole Busan seien zahlreiche Bäume umgeknickt.

Haishen verursacht in der Küstenmetropole Busan extrem hohe Wellen. (7. September 2020) Foto: Reuters

Behörden auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu hatten Millionen Menschen aufgerufen, sich vor den Naturgewalten in Sicherheit zu bringen. Fast die gesamte Insel wurde von Sturmböen erfasst.

Auch Nordkorea geriet unter den Einfluss des Taifuns. Die staatlichen Medien berichteten von überfluteten Strassen und unterbrochenen Telefonleitungen.

Eine auf Twitter verbreitete Animation zeigt Haishen (rechts unten) folgend auf Taiphoon, Maysak (links oben), im Pazifik südlich von Japan. Maysak sogte wohl für den Untergang eines Frachtschiffs vor Japan mit mehr als 40 Personen und rund 5000 Rindern an Bord. Mittlerweile konnte ein zweiter Überlebender gerettet werden.

Dieses Bild aus Ulsan in Südkorea zeigt eine durch Haishen verwüstete Strasse. (7. September 2020) Foto: Reuters

SDA/oli