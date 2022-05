Gespräch über die Neunzigerjahre – «Take That! ‹Beverly Hills, 90210›! Zickzackscheitel!» – «Ja, es war eine gute Zeit!» Alle reden von der Rückkehr der Nineties. Unsere Kolumnistinnen schwelgen aber nicht nur in Erinnerungen, sondern werden selbst aktiv. Meinung Paulina Szczesniak Isabel Hemmel

Isabel Hemmel: Ich glaube, ein grosser Moment ist gekommen.

Hemmel: Ich werde endlich ein Trauma aus den Neunzigern überwinden.

Szczesniak: Gehts genauer?

Hemmel: Ich war 14, und das Skilager stand an. Ich träumte wie alle anderen auch von einem neonfarbenen Elho-Freestyle-Blouson, aber meine Mutter fand, ein No-Name-Overall in Senfgelb würde genügen. Du machst dir keine Vorstellung, wie weit mich das in Sachen Coolness zurückgeworfen hat.

Szczesniak: O doch. Aber bitte, erzähl weiter.