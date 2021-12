Macht­übernahme in Afghanistan – Taliban lösen Wahlkommission auf Die Unabhängige Wahlkommission, das Ministerium für Frieden – dafür bestünde keinen Bedarf mehr, teilt die islamistische Miliz in Kabul mit.

Ein Taliban-Kämpfer kontrolliert an einem Kontrollpunkt in Kabul die Dokumente eines Autofahrers. Foto: Foto von Wakil Kohsar (AFP)

Gut vier Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban die Unabhängige Wahlkommission (IEC) und die Kommission für Wahlbeschwerden aufgelöst. Es gebe keinen Bedarf für diese Gremien, sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Bilal Karimi, am Samstag in Kabul. Nach seinen Angaben wurden kürzlich ausserdem die Ministerien für Frieden und für Parlamentsangelegenheiten abgeschafft.

Die 2006 ins Leben gerufene Wahlkommission hatte den Auftrag, Präsidentschaftswahlen und andere Wahlen in Afghanistan zu organisieren und zu überwachen. Der frühere afghanische Regierungsvertreter Halim Fidai verurteilte die Auflösung der Kommission. Die Entscheidung zeige, dass die Taliban «nicht an die Demokratie glauben». Der ehemalige Gouverneur warf den Radikalislamisten vor, sich ihre Macht «durch Kugeln und nicht durch Wahlen» zu sichern.

Die Taliban hatten Mitte August wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Bislang hat kein Land die Taliban-Führung offiziell anerkannt, die mit dem Versprechen angetreten war, dass ihre neue Herrschaft über das Land milder ausfallen werde als einst in den 90er Jahren. Entscheidungen wie die Wiedereinsetzung eines Ministeriums für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters schürten aber Zweifel an den Zusicherungen der Islamisten.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.