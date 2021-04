Afroamerikaner getötet – Taser mit Pistole verwechselt: US-Polizistin festgenommen und angeklagt Nach dem tödlichen Schuss auf einen jungen Afroamerikaner drohen der verantwortlichen Ex-Polizistin bis zu zehn Jahre Haft.

Demonstranten treffen bei einem Protest nach dem Tod von Daunte Wright in Philadelphia auf Polizisten. (13. April 2021) Foto: Mark Makela (AFP)

Nach der Tötung des Afroamerikaners Daunte Wright bei einem Polizeieinsatz wirft die Staatsanwaltschaft der verantwortlichen Beamtin US-Medienberichten zufolge Totschlag zweiten Grades vor. Das habe der zuständige Staatsanwalt im Bezirk Washington im US-Bundesstaat Minnesota am Mittwoch entschieden, berichteten unter anderem der Sender CNN und die Zeitung «New York Times».

Die 48-jährige Kim Potter wurde am Mittwoch im nahe Minneapolis gelegenen St. Paul festgenommen. Sie sollte im Verlauf des Tages in ein Gefängnis gebracht und formal beschuldigt werden. Bis zu einem Prozess können sich die Anklagepunkte aber noch ändern.

Die weisse Ex-Polizistin könnten damit bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe drohen. Totschlag zweiten Grades setzt «schuldhafte Fahrlässigkeit» voraus. Potter hatte am Dienstag wegen des tödlichen Vorfalls ihre Kündigung eingereicht.

Autopsie: 20-Jähriger starb an Schuss in die Brust

In der Stadt Brooklyn Center nördlich von Minneapolis war es nach dem Tod des Schwarzen am Sonntag wiederholt zu Protesten und auch Ausschreitungen gekommen. Der 20-jährige Wright war laut Autopsie infolge eines Schusses in den Brustbereich gestorben.

Katie Wright, Mutter des getöteten Daunte Wright (Mitte), spricht während einer Pressekonferenz in der Stadt Brooklyn Center nördlich von Minneapolis. (13. April. 2021) Foto: Kerem Yucel (AFP)

Der inzwischen zurückgetretene Polizeichef Tim Gannon hatte am Montag erklärt, er gehe davon aus, dass Potter den 20-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle versehentlich angeschossen habe. Nach ersten Erkenntnissen habe sie statt eines Elektroschockers (Taser) irrtümlich ihre Pistole gezogen, sagte er.

Die Polizisten kontrollierten Wright am Sonntag, weil die Zulassung seines Wagens abgelaufen war, wie es hiess. Dabei hätten sie festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen den unbewaffneten Mann bestand, und ihn festnehmen wollen. Ein Video zeigt, wie sich Wright aus dem Griff der Beamten löst und wieder in sein Auto steigt. Eine Polizistin ruft daraufhin «Taser, Taser, Taser» – hat aber eine Pistole in ihrer Hand. Daraufhin ist ein Schuss zu hören.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.