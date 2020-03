Sofa-Znacht von Shinsen – Tatar auf japanisch? Yep, das geht bestens! Der Sushi-Spezialist aus der Binz hat uns den Samstagabend «versalzen» – und das ist als Kompliment gemeint. Nur Note 5 erhält dafür der Lieferant. Thomas Wyss

Der Lieferant von Uber Eats hat sich gut geschlagen, die auf der Website angegebene Zeit aber knapp nicht geschafft. Foto: Thomas Wyss

Ist es die Vorahnung, dass demnächst auch noch die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden, und dass Japaner – auch jene, die in Zürich leben und arbeiten – nun unsere Solidarität brauchen? Oder doch eher der gesundheitliche Aspekt (der in diesen Tagen ja nicht genug Beachtung erhalten kann), dass gerade Lachs, Thunfisch, Makrele & Co. reichlich diese wichtigen Omega-3-Fettsäuren enthalten, wie jeder verlässliche Ernährungsratgeber betont?