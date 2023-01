Dreharbeiten in Kilchberg – «Tatort»-Kommissarinnen ermitteln im See-Spital Im ehemaligen See-Spital in Kilchberg sind Szenen für den Zürcher «Tatort» gedreht worden. Dafür hat die Filmcrew eine Notfallstation aufgebaut. Frank Speidel

Carol Schuler als Tessa Ott (links) und Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean suchen in der Notaufnahme nach einem Verdächtigen. Foto: Michael Trost

In der Notaufnahme spielen sich turbulente Szenen ab. Partygirls, Rentner und Verletzte warten auf ihre Behandlung. Besonders schmerzverzerrt blickt ein Bub drein. Er trägt ein Cowboykostüm, und in seinem Arm steckt ein Pfeil. Als seine Mutter ihn am Schalter anmelden will, drängen sie zwei Polizistinnen in Zivil zur Seite. «Kantonspolizei!», erklärt die eine. «Einfach stecken lassen», rät die andere dem Jungen mit dem Pfeil. «Es kommt gleich jemand.»