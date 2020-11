Krimi aus dem Zürcher Oberland – Tatort Tösstal Martin Widmer lässt seine Detektive im Gyrenbad ermitteln. Es geht natürlich um einen fiktiven Mord. Doch erzählt der Historiker daneben auch wahre Geschichten. Hélène Arnet

Der Gasthof Gyrenbad: Hier weilte der Journalist Konrad Mattmann in den Ferien, als sich der Mord ereignete, in dem er zu ermitteln begann. Foto: TA

Seit zwei Wochen hat die Stadt Zürich endlich ihren «Tatort». Und wer in Geschichten Lokalkolorit mag, kam im Film «Züri brännt» durchaus auf seine Rechnung. Vor lauter Nachstudieren, wo eine Szene aufgenommen wurde, verlor man zuweilen beinahe den eigentlichen Fall aus den Augen.

So könnte es Leserinnen und Lesern, die Lokalkolorit mögen, auch im ersten Krimi des Historikers Martin Widmer gehen. Vor allem, wenn man das Tösstal kennt – und liebt. Denn ein wesentlicher Teil des Geschehens spielt sich dort ab. Wir befinden uns in einem Chalet ganz in der Nähe des Gyrenbads bei Turbenthal.