Reisetipp Asien: Sulawesi – Tauchen, Touristen, Trauminsel Siladen ist Sehnsuchtsort für alle, die Palmen, weisse Strände und Unterwasserabenteuer lieben. In Sulawesi im Osten Indonesiens mischen auch Schweizer mit – in der Ferienbranche und im Kampf gegen die Verschmutzung des Meeres. Stephan Wehrle

Ein Paradies für Taucherinnen und Taucher: Siladen auf der indonesischen Insel Sulawesi. Foto: Getty

Zweieinhalb Jahre nach dem letzten Besuch in Sulawesi landen wir wieder in Manado. 2019 boomte hier der Tourismus, jetzt stehen in der Ankunftshalle des Flughafens ein paar wenige europäische Touristen etwas verloren mit ihren Tauchtaschen herum. Wir werden vom einheimischen Fahrer wie alte Freunde begrüsst, obschon unser letzter Aufenthalt doch schon länger zurückliegt. Auf der Massentourismus-Insel Bali wäre diese Herzlichkeit unvorstellbar.