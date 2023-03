Wrack im Zürichsee – Die tragische Geschichte des Johann Helbling 1906 sinkt ein Schiff vor Meilen. Fast 120 Jahre später entdecken Taucher das Wrack. Und sie finden heraus, welches Schicksal den Besitzer nach dem Unglück ereilte. Michel Wenzler

1 / 8 116 Jahre lang lag das Schiff unentdeckt auf dem Seegrund – bis es die Swiss Archeo Divers im vergangenen Sommer fanden. Foto: Markus Inglin

Wahrscheinlich gab es einen fürchterlichen Knall. Am späten Abend des 20. März 1906 stiessen nahe am Ufer von Feldmeilen zwei motorisierte Ledischiffe zusammen. Womöglich hatten die jeweiligen Besatzungen das andere Schiff in der Dunkelheit nicht rechtzeitig gesehen. Denkbar ist, dass die Transportkähne nicht genug beleuchtet oder sogar ganz ohne Licht unterwegs waren. Wie das «Wochenblatt des Bezirks Meilen», ein Vorläufer der «Zürichsee-Zeitung», vier Tage später in einer Unfallmeldung schrieb, ging nach dem Zusammenstoss alles sehr schnell. Das eine Schiff sei sofort gesunken. Immerhin: «Die Mannschaft des gesunkenen Schiffs konnte durch die Mannschaft des anderen Schiffs gerettet werden.»