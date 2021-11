New Mobility in China – Tauschen statt laden Das Wechselakku-Prinzip bei Elektroautos gilt in Europa und den USA als gescheitert. In China erlebt es derzeit aber einen Boom – und könnte so seinen Weg zurück in den Westen finden. Mario Hommen

Automobil-Hersteller Nio will in den kommenden Jahren mehrere Tausend solcher Akkuwechsel-Stationen in Betrieb nehmen. Foto: Nio

Die Idee, leere Akkus gegen vollgeladene auszutauschen, ist in der Autowelt nicht neu. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts waren in New York Elektrotaxis mit Wechselbatterien unterwegs. Allerdings setzte sich das Konzept genauso wenig durch wie damals der E-Antrieb an sich, und auch der Wiederbelebungsversuch durch ein israelisches Start-up im Jahr 2007 scheiterte: Trotz einer Milliarde Dollar Investitionsgeldern, Renault als Industriepartner und Wechselstationen in Israel, Holland, Dänemark und Australien meldete «Better Place» 2013 Insolvenz an. Renault stellte die Produktion entsprechend ausgerüsteter Fahrzeuge daraufhin ein, und nachdem Tesla mit der Technik kurz geliebäugelt und die Idee 2015 wieder verworfen hatte, gab es auch von amerikanischer Seite eine Absage.

Im Reich der Mitte, dem aktuell grössten Markt für Elektroautos, erlebt das Prinzip der Wechselakkus indes einen veritablen Boom, vorangetrieben unter anderem durch den chinesischen Hersteller Nio. Um Elektroautos alltags- und langstreckentauglicher zu machen, startete das Unternehmen neben der Produktion von Autos mit modernster Akkutausch-Technik 2020 auch den Aufbau von Batteriewechsel-Stationen entlang der Transitroute von Nord- nach Südchina. Bereits im April 2021 führte Nio eine zweite, verbesserte Akkutausch-Station ein. Mittlerweile sind über 600 solcher Anlagen im Betrieb, bis Ende 2025 sollen es über 4000 sein.

In zwei Minuten zum vollen Akku

Der Clou dieser Lösung: Kunden der Marke werden in speziellen Stationen vollautomatisch mit Langstreckentauglichkeit versorgt. Das Auto fährt dazu in eine Art Container auf eine Montagebühne, unter der ein Roboter die im Fahrzeugboden befindliche leere Batterie löst, eine vollgeladene einsetzt und diese wieder fest mit dem Fahrzeug verschraubt. So erhält der Nutzer Fahrstrom für mehrere 100 Kilometer, ohne dabei aussteigen zu müssen. Das Prozedere dauert zwei Minuten, was nicht nur schneller als ein Halt an einer Schnellladestation ist, sondern sogar im Vergleich zum klassischen Tankvorgang mehr Komfort bietet.

Vor allem können Autonutzer damit Geld sparen. Für mehrere Baureihen wie dem ES6, EC6 und ES8 bietet Nio die sogenannte «Battery as a Service»-Option (BaaS) an. Wer sich für dieses Angebot entscheidet, kauft das Fahrzeug ohne Akku und spart damit im Fall der kleineren 75-kWh-Batterie umgerechnet über 10’000 Franken, beim grösseren 100-kWh-Stromspeicher sogar gegen 19’000 Franken. Stattdessen ist mit der BaaS-Option ein monatlicher Beitrag zu entrichten, der je nach Akkugrösse umgerechnet rund 143 oder 215 Franken kostet.

Während der Charme des Akkutausches in Fernost verfängt – mittlerweile bieten mehr als 30 chinesische Autobauer die Option für über 60 Modelle an –, lassen europäische Hersteller aktuell wenig Ambitionen erkennen, in die Technik einzusteigen. Da und dort beschäftigt sich ein Start-up wie der deutsche E-Autobauer Next.e.Go Mobile mit dem Thema, und 2020 brachte Renault mit dem Konzeptauto Morphoz das Prinzip erneut ins Spiel, bislang aber ohne praktische Folgen. Von VW bis Tesla konzentrieren sich die grossen Elektroautobauer auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Verringerung der Ladezeiten. Kommt dazu, dass die Hersteller kaum Interesse an einer branchenübergreifenden Vereinheitlichung der Technik haben, wie es das Akkutausch-Prinzip über kurz oder lang bedingt. Schliesslich wird durch den Wegfall des Verbrennungsmotors die Batterie zum Herzstück eines Fahrzeugs, mit dem man sich Wettbewerbsvorteile verschafft.

Kommt es zur Systemfrage?

Haben Wechselstationen in Europa damit keine Chance? Seit diesem Jahr vertreibt Nio seine Autos auch im Elektroauto-Musterland Norwegen. Seit November befindet sich dort eine erste Batterietausch-Station im Testbetrieb; schon heute können Kunden wählen, ob sie einen Nio mit Batterie kaufen oder sich für die BaaS-Option mit monatlicher Fixrate entscheiden. Inbegriffen in dem Angebot sind sechs kostenlose Batteriewechsel pro Monat und damit im Fall der 100-kWh-Batterie bis zu 3000 Fahrkilometer. Vor allem für Vielfahrer soll der BaaS-Service Einsparpotenzial bei den Energiekosten bringen.

Wie sehr das – eigentlich ja überzeugende – Prinzip bei europäischen Kunden ankommt und ob es dereinst zur Systemfrage «Akkuwechsel versus Schnellladen» kommt, wird sich in den nächsten Jahren weisen. Durchaus Potenzial zeigt die Technik dort, wo sie ihren Ursprung hat: in der Taxibranche. Das deutsch-chinesische Batteriewechsel-Projekt Infradianba hat in Berlin bereits eine Pilotanlage in Betrieb genommen. Schon bald sollen diese und künftige Stationen E-Taxis der chinesischen Automarke MG Motor nutzen.

