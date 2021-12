Corona-Welle überrollt Zürcher Tracer – Tausende Anfragen hängig: Das Zürcher Contact-Tracing ist am Limit 1500 neue Fälle pro Tag, pausenlos Anrufe, Tausende Anfragen sind hängig: Die Virendetektei ist am Anschlag und rüstet nun auf. Liliane Minor

Illustration: Felix Schaad/Tamedia AG

Am 10. Dezember twitterte der Zürcher SP-Politiker Alan Sangines: «Wenn man seit vier Tagen das Contact-Tracing zu erreichen versucht und dauernd eine Voicemessage kommt, man solle eine SMS schreiben, und dies täglich tut und dennoch keine Antwort erhält.» Der Tweet endete mit dem Emoji eines Affen, der sich die Augen zuhält. Auf Anfrage sagt Sangines, er habe bis heute keine Rückmeldung erhalten.

Ähnlich erging es einem Tamedia-Redaktor. Tagelang versuchte er, das Contact-Tracing telefonisch zu erreichen, wie er in einem Artikel in dieser Zeitung schilderte. Auch er landete immer wieder bei der automatischen Durchsage, er solle ein SMS oder ein Mail schicken. Das tat er, eine Antwort erhielt er aber nie. Immerhin kam nach einigen Tagen eine Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Sofern sich die Frage in der Zwischenzeit nicht erledigt habe, solle er nochmals ein SMS senden.