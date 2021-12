Demo in Zürich gegen Femizide - Tausende demonstrieren in Zürich gegen Gewalt an Frauen

Tausende demonstrieren in Zürich gegen Gewalt an Frauen

Sie demonstrieren, weil sie traurig sind. Weil sie wütend sind. Und weil sie hässig sind. Mehr als 1000 Personen haben sich heute Samstag auf dem Helvetiaplatz versammelt, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren.

Unter den Anwesenden sind viele Frauen, viele jung. Auch Mütter mit Kindern sind gekommen. Es sind verschiedene Gruppierungen und Politikerinnen vertreten, unter anderem auch die grüne Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber.

Die Stimmung auf dem Platz ist friedlich, ein kleiner Fiat sendet feministischen Hip-Hop und Worldmusic. Frauen und Männer tanzen.

Kurz vor drei Uhr sind die Teilnehmenden losgelaufen in Richtung Stauffacher. Sie skandieren: «Die Strassen von Zürich gehören heute uns!» Die Menschenmenge ist derweil auf mehr als 1500 Person angewachsen.

An der Sihlstrasse verlieren die ersten Autofahrer die Geduld und hupen los, dafür ernten sie von der Menge Stinkefinger und Gejohle.

Die Demo ist bewilligt, und sie sollte um 17 Uhr auf dem Helvetiaplatz enden. Die Polizei hält sich bislang im Hintergrund.

In verschiedenen Städten finden diesen Samstag Demonstrationen gegen Femizide statt. Organisiert wird das Ganze vom Ni-Una-Menos-Bündnis, das sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt.

Übersetzt heisst «Ni Una Menos» «Nicht eine weniger». Jedes Mal, wenn in der Schweiz eine Frau von ihrem Partner, Ex-Partner, Bruder oder Sohn umgebracht wird, was durchschnittlich alle zwei Wochen passiert, treffen sich die Frauen auf dem Helvetiaplatz in Zürich. Sie haben ihn in «Ni Una Menos»-Platz umgetauft.Wie das Kollektiv in einer Mitteilung schreibt, wurden dieses Jahr bereits 25 Frauen Opfer eines Femizids. 11 Frauen hätten einen versuchten Femizid überlebt.

In Zürich Altstetten wurde erst Mitte Oktober eine 30-jährige Frau von ihrem getrennt lebenden Mann getötet.

«Gemeinsam gehen wir auf die Strasse, um unsere Trauer und unseren Protest sichtbar zu machen: Wir denken an die Opfer von Femiziden und die Hinterbliebenen, an die Überlebenden von versuchten Femiziden und geschlechtsspezifischer Gewalt, und an alle gegenwärtig Gewaltbetroffenen», heisst es in der Mitteilung.

Femizide seien keine Einzelfälle, sondern Ausdruck struktureller Gewalt, deren Grundlage die patriarchalen Machtverhältnisse bilden. Das Leben und die Gesundheit von Frauen würden durch Flucht, Vertreibung, Krieg und Völkermord, institutionelle und familiäre Gewalt unter massive Bedrohung gestellt.