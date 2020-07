Es ist noch nicht ganz Tag und auch nicht mehr Nacht, es ist ein Hellblau draussen vor dem Haus, die Luft noch kühl, in der ich stehe, und auf der Seebahnstrasse fährt Wagen um Wagen um Wagen an mir vorbei, gefüllt mit Menschen, Kindern und Gummibooten auf den Dächern, Richtung Süden oder in den nächsten Kanton, an einen lauwarmen See oder einen mit Wasser, vom Gletscher herabkommend.

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen