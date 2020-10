Widerstand gegen Einreisequarantäne – «Tausende sassen zu Unrecht in Quarantäne» Obwohl der Bundesrat neue Quarantäneregeln für Einreisende erlässt, müssen sich weiterhin Tausende zu Hause isolieren. Erstmals fechten zwei Personen in Quarantäne die Verfügung des Kantonsarztes an. Janine Hosp

Mehr als 12’000 Personen sitzen in der Schweiz zurzeit in Quarantäne, weil sie aus einem Risikoland eingereist sind. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

12’099 Personen sitzen zurzeit in der Schweiz in Quarantäne, weil sie aus einem sogenannten Risikoland eingereist sind. Darunter ist auch ein Paar aus dem Kanton Luzern. Dieses will nicht akzeptieren, dass es zehn Tage in Quarantäne bleiben soll, und hat die entsprechende Verfügung des Kantonsarztes angefochten, wie diese Redaktion weiss.

Das Paar war am Sonntag aus den Ferien auf den Kanarischen Inseln zurückgekehrt. Es kann nicht nachvollziehen, weshalb es nicht mehr aus dem Haus gehen darf – schliesslich ist in der Schweiz die Zahl der Ansteckungen mit 763 pro 100’000 Einwohner in den letzten vierzehn Tagen deutlich höher als in Spanien mit 472 Ansteckungen.

Dennoch hat der Kantonsarzt das Gesuch des Paares abgelehnt, ihm die Quarantäne zu erlassen. Da Spanien über 60 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner verzeichnet, stand der Staat bei dessen Rückkehr noch auf der Liste der Risikoländer des Bundes. Diese ist mit den weltweit steigenden Zahlen der Neuinfektionen länger und länger geworden, und mittlerweile figurieren 65 Staaten ganz oder in Teilen darauf. Auch die Schweiz selber müsste nach diesen Kriterien seit Mitte September darauf stehen – und zwar ziemlich weit oben.

Nur noch vier Länder auf der Risikoliste

«Es war von Anfang an klar, dass die heutige Regel absurd wird, sobald die Schweiz selber ein Risikoland ist», kritisiert FDP-Ständerat Andrea Caroni. Schliesslich sei jedes Land, das weniger Ansteckungen verzeichne, sicherer. Caroni ist Anwalt und hat am Montag im Namen des Luzerner Paares die Verfügung des Kantonsarztes angefochten. Ihm ist es unerklärlich, weshalb der Bundesrat nun vier Monate brauchte, um die Regel anzupassen. «Bis heute sassen deswegen Abertausende von Menschen zu Unrecht in Quarantäne.»

Tatsächlich hat der Bundesrat nun am Mittwoch bekannt gegeben, dass er den heute fixen Schwellenwert flexibilisieren will. Bereits vom Donnerstag an setzt er nur noch jene Länder und Regionen auf die Liste der Risikoländer, deren Ansteckungsrate um über 60 Fälle höher liegt als jene der Schweiz. Am Mittwoch, als die Schweiz 763 Ansteckungen pro 100’000 Personen verzeichnete, lag dieser Wert bei über 823 . Auf der Liste der Risikoländer sind neu nur noch vier Staaten aufgeführt : Andorra, Belgien, Tschechien und Armenien.

Bundesrat Alain Berset sagte am Mittwoch vor den Medien, die nun gekürzte Liste sei keine «Einladung zum Reisen». Er appellierte an die Bevölkerung, nur noch dringende Reisen zu unternehmen; sie könne aufgrund der hohen Fallzahlen in der Schweiz in vielen Ländern ohnehin nicht mehr frei reisen. Die Schweiz stehe derzeit europaweit praktisch am schlechtesten da.

«Es wäre zur grössten Gefangenenbefreiung in der Schweiz gekommen, wenn die neue Regel rückwirkend gegolten hätte.» Andrea Caroni, Anwalt und FDP-Ständerat

Mit der neuen Quarantäneregel hat sich Caronis Mandat aber nicht erübrigt. All die Tausenden, die zurzeit in Quarantäne sitzen, und all jene, die noch am Mittwoch aus einem Risikoland zurückgekehrt sind, müssen weiter einsitzen – auch wenn ihr Ausreiseland am Donnerstag bereits nicht mehr auf der Risikoliste steht. Hätte der Bundesrat die neue Regel hingegen rückwirkend in Kraft gesetzt, so wäre es, wie Caroni sagt, zur grössten «Gefangenenbefreiung» in der Schweiz gekommen.

Nach seiner Einschätzung haben seine Mandanten gute Chancen, dass sie recht bekommen: «Die geltende Quarantänebestimmung ist völlig unverhältnismässig», kritisiert er. Sie greife in die persönliche Freiheit ein, ohne dass sie das bewirke, was sie eigentlich sollte: die Pandemie bekämpfen. Sie sei auch willkürlich, weil sie völlig ignoriere, ob ein Ausreiseland für die Schweiz ein Risiko darstelle oder nicht. Und das verstosse gegen die Verfassung.

Luzerner bleiben wohl in Quarantäne

Für Caroni geht es um Grundsätzlicheres als nur um die Quarantäne: «Auch wenn in einer solchen Krise die Regeln nicht perfekt sein können, dürfen sie nicht willkürlich sein. Der Rechtsstaat gilt auch in der Pandemie.»

Und darum geht es auch dem Paar aus Luzern. Denn wie auch immer der Entscheid der Luzerner Behörden ausfällt – er wird wohl erst gefällt, wenn ihre Quarantäne vorüber ist.