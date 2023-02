Chaos wegen Lohnstreit – Tausende Schweizer Fluggäste von Streiks in Deutschland betroffen Morgen Freitag geht gar nichts mehr an den Flughäfen Frankfurt und München. Wer über diese beiden Drehkreuze in die Ferien fliegen wollte, hat ein Problem. Peter Burkhardt

Ein Flugzeug der Swiss landet am Flughafen Zürich. Foto: Urs Jaudas

Morgen Freitag geht gar nichts mehr an den sieben deutschen Flughäfen – darunter an den beiden Drehkreuzen Frankfurt und München. Grund ist eine Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Sie will in laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent höhere Löhne erzwingen.

Mehrere Tausend Schweizer Passagierinnen und Passagiere werden nicht fliegen können. Alleine bei der Swiss seien rund 3000 Fluggäste betroffen, sagt Karin Montani, Sprecherin der Schweizer Fluglinie. «Aufgrund des Streiks der Gewerkschaft Verdi in Deutschland hat Swiss vorsorglich die Flüge ab Zürich und Genf nach Frankfurt, Stuttgart, Hamburg sowie Hannover und zurück gestrichen.» Es handelt sich um 24 Flüge von/nach Zürich (sprich je zwölf in jede Richtung) sowie sechs Flüge ab/nach Genf (je drei).

Die Flüge nach Berlin und Düsseldorf seien hingegen regulär geplant. Diese beiden Flughäfen werden nicht bestreikt. Zu den ebenfalls lahmgelegten Flughäfen Dortmund und Hannover fliegt die Swiss nicht.

«Grundsätzlich wird der Flug erstattet, alternativ kann je nach Verfügbarkeit auf ein anderes Datum oder eine andere Strecke umgebucht werden.» Karin Montani, Swiss-Sprecherin

Betroffen sein werden auch viele Schweizer Fluggäste, die mit der Lufthansa von Zürich oder Genf über Frankfurt oder München in die weite Welt fliegen wollen. Seit Beginn der Pandemie sind diese beiden deutschen Drehkreuze für Schweizer Passagiere wichtiger geworden, weil die Swiss viele Direktflüge streichen musste.

Den betroffenen Reisenden bleibt nichts anders übrig, als selber für eine Ersatzlösung zu sorgen – oder auf den gesamten Flug zu verzichten. Swiss-Sprecherin Karin Montani sagt: «Swiss informiert diese Fluggäste über die Streichungen über die in der Buchung hinterlegten Kontaktinformationen. Grundsätzlich wird der Flug erstattet, alternativ kann je nach Verfügbarkeit auf ein anderes Datum oder eine andere Strecke umgebucht werden.»

Insgesamt rechnet der deutsche Flughafenverband mit knapp 300’000 betroffenen Passagieren.

