Männer in bunten Hundemasken, Frauen mit Ledergeschirr, HIV-Überlebende, Dragqueens, aber vor allem: ganz viele Normalos mit oder ohne Regenbogenfahnen. In der Stadt Bern demonstrierten schätzungsweise 8000 Menschen für die Akzeptanz der LGBTIQ-Gemeinschaft (lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer). Noch nie fand in Bern ein solcher Umzug in dieser Grösse statt. Es war auch die Abschlussfeier der Eurogames, des grössten LGBTIQ-Sportevents Europas, der seit Mittwoch in Bern stattfand.

Vor dem Umzug durch die Berner Altstadt versammelten sich die Demonstrierenden vor dem Stadion. Auf dem Platz sorgte ein Bierwagen von YB für Erfrischungen. Die Stimmung war aber nicht nur deshalb spürbar heiter, ja gelöst.

Fahne für jede Identität

Zu Beginn noch etwas abseits steht Eliane aus dem Kanton Solothurn. Sie fällt auf, weil sie zwei Fahnen schwenkt, die sich von den normalen Regenbogenfahnen unterscheiden. Was es mit diesen auf sich hat, erklärt sie gerne: Es sind die Symbole der Asexuellen und Aromantischen.

Was bedeutet ihr also als Minderheit einer Minderheit dieser Anlass? «Erst auf der Pride habe ich andere asexuelle und aromantische Personen kennen gelernt.» Darum sei es besonders wichtig, sichtbar zu sein. Im Gegensatz zur Pride in Berlin sei diese Szene hier nämlich noch nicht so sichtbar.

Treffen hier auf Gleichgesinnte: Eliane mit Spezialflaggen und Bekannte aus dem Kanton Solothurn. Foto: Dres Hubacher

Auf der Bühne neben der Wankdorf-Uhr wird derweil der Stadt Bern für die Beflaggung der Altstadt mit Regenbogenfahnen gedankt. Natürlich haben viele hier mitbekommen, dass diese Geste von der JSVP sofort für ihren Wahlkampf instrumentalisiert wurde.

Die Aussagen der SVP, die wegen ein paar Fahnen den Untergang des Abendlandes (überfüllte Psychiatrien!, Wohlstand dahin!) heraufbeschwöre, zeigten, dass Veranstaltungen wie diese immer noch nötig seien, sagt das lesbische Paar, das zusammen mit der asexuellen Eliane an der Pride teilnimmt.

Komplett in Regenbogenfarben eingekleidet, möchten auch sie ihre vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen. Der Widerstand, besonders in den sozialen Medien, der ihnen als lesbischem Paar zuweilen entgegenschlägt, macht sie ratlos. Schliesslich grenze man ja niemanden aus, im Gegenteil. «Viele haben Mühe, dass wir mal für ein paar Tage im Mittelpunkt stehen», sagen sie.

Auch die Armee ist da …

Etwas weiter hinten auf dem Stadionplatz hat sich ein halbes Dutzend «Queer Officers» eingereiht. Deren Präsident, Dominik Winter, sportlich, mit Schnauz und Sonnenbrille, erteilt gerne Auskunft. «Wir wollen Vorurteile auf beiden Seiten abbauen», sagt der Berufsoffizier der Schweizer Armee vor Hunderten Regenbogenfahnen. «Niemand, der queer ist, sollte auf den Militärdienst oder eine Militärkarriere verzichten müssen.»

Setzt sich in der Armee für Diversität ein: Dominik Winter von den «Queer Officers». Foto: Dres Hubacher

Winter sagt, er nehme regelmässig an der Zürcher Pride teil. Dass nun in Bern eine stattfindet, findet er super: «Schliesslich gehört die Armee zu dieser Stadt.» Zweimal im Jahr trifft sich Winter mit dem Chef der Armee, um über Diversity-Themen zu sprechen.

… und das Inselspital

Das erste Mal an einer Pride ist die Gruppe «Queer Insel». Der Frauenanteil ist dort etwas höher als bei den queeren Armeeangehörigen. Das queere Inselspital-Netzwerk gibt es erst seit diesem Jahr. Gegründet haben es Esther Näf und Albrecht Vorster. Sich am Arbeitsplatz als «queer» zu outen, brauche immer noch Mut, sagen sie. Mit ihrem Netzwerk wollen sie nun beim grössten Arbeitgeber des Kantons die Zugehörigkeit von Mitarbeitenden aus der LGBTIQ-Gemeinschaft fördern.

Inselspital-Angestellte an der Pride vor dem Stadion. Foto: Dres Hubacher

Der Umzug durch Berns Innenstadt verlief dann friedlich und störungsfrei, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort feststellte. Kurz nach dem Start der Pride begann es zu regnen, was die Teilnehmenden nicht davon abhielt, in farbenfroher Kleidung für Gleichstellung zu demonstrieren.

Vor dem Bundeshaus wurde eine grössere Bühne installiert, und eine DJ sorgte mit Musik für Stimmung. Verschiedene Getränke- und Essensstände boten rund um den Platz ihre Verpflegung an. Einige Stände verkauften Pride-Artikel, und auch die Berner Kantonspolizei betrieb einen Stand.

Der Umzug endete auf dem Bundesplatz. Foto: Dres Hubacher

