Die Polizei sucht Zeugen – Taxifahrer in Basel nach Streit erstochen Am frühen Freitagabend hat ein Mann in Basel einen 49-jährigen Taxifahrer erstochen und ist geflüchtet.

In Basel ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein unbekannter Täter erstach einen 49-jährigen Taxifahrer nach einem Streit in seinem Fahrzeug, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Basler Kriminalpolizei war es in der Peter Merian-Strasse in einem Taxi zu einem Streit zwischen einer unbekannten Person und dem Taxifahrer gekommen. Dabei verletzte der Unbekannte den Taxifahrer mit einer Stichwaffe schwer.

Taxifahrer verstarb noch vor Ort

Die Verletzungen waren so gravierend, dass der Taxifahrer trotz Reanimation durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt noch vor Ort starb. Der mutmassliche Täter war Richtung Nauenstrasse geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Der mutmassliche Täter war 1,75 bis 1,80 Meter gross. Er sprach Schweizerdeutsch, hatte kurze Haare, trug dunkle Kleidung, Turnschuhe und einen Rucksack.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat für die weiteren Ermittlungen eine Sonderkommission eingesetzt, die bereits mehrere Personen befragt hat. Der Tathergang ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

