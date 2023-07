Vorverkauf zur «Eras»-Tour – 3800 Franken für Taylor Swift: Droht auch in der Schweiz ein Ticket-Chaos? Lange Wartezeiten und überrissene Preise: Der Vorverkauf zur Swift-Tournee sorgt für Ärger bei den Fans. Am Donnerstag sind die Tickets hierzulande erhältlich – was Sie dazu wissen sollten. Martin Fischer

Taylor Swift ist mit ihrer laufenden «Eras Tour» über ein Jahr unterwegs und spielt 131 Konzerte. Im Juli 2024 wird sie an zwei Abenden in Zürich im Letzigrundstadion auftreten. Foto: Getty Images

Wie viel kosten die Tickets?

Die Preise werden während der ganzen Tournee nicht vorab kommuniziert. Erst wenn morgen um 10 Uhr der Vorverkauf startet, wird bekannt, wie gross die Preisspanne von Stehplatz bis VIP-Package ist.

Eine Vergleichsgrösse bieten die jüngsten Vorverkäufe in Europa von dieser Woche. In Österreich kosten Stehplätze rund 100 Franken, direkt bei der Bühne 180 Franken. In England, wo Swift zum Tourabschluss im Wembley-Stadion auftreten wird, sind die Preise umgerechnet 20 Franken höher. Sogenannte Packages mit Zusatzleistungen gingen bei den bisherigen Auftritten für 500 bis 600 Franken in den Verkauf.

Für die Schweizer Fans dürfte es aufgrund vergleichbarer Grosskonzerte noch einmal etwas teurer werden, Swift live zu erleben.

Wie läuft der Vorverkauf ab?

Vom 20. bis 23. Juni konnte man sich online für den Vorverkauf registrieren. An die Registrierten wurden vorab per Mail Zugangscodes plus Link zum Verkauf verschickt. Das heisst aber auch: Nicht alle Fans haben die Möglichkeit, überhaupt beim Vorverkauf teilzunehmen. In Deutschland wurden die Codes per Zufallsgenerator verteilt, einige standen danach auf Ebay zum Verkauf.

Ab 10 Uhr sind am 13. Juli die Tickets dann verfügbar. Der Ablauf ist einfach: Link klicken, Code eingeben, abwarten. Wegen grosser Nachfrage wird es zu längeren Wartezeiten kommen – wer in die Online-Warteschlange gerät, soll geduldig sein und die Website nicht aktualisieren, heisst es bei Ticketcorner. (Weitere Infos des Anbieters finden Sie hier.)

Pro Code hat man die Möglichkeit, maximal vier Tickets zu kaufen. Es gilt «first come, first served», solange der Vorrat reicht.

In England, wo der Vorverkauf am Montag dieser Woche eröffnet wurde, teilten Fans Bilder auf Social Media, wie sie sich mit mehreren Geräten gleichzeitig in die digitale Warteschlange einreihten, um ihre Chancen zu erhöhen. Diese Praxis macht für den Schweizer Vorverkauf keinen Sinn: Der Code ist nur einmalig verwendbar, er kann auch nicht an andere Personen übertragen werden. Wenn man sich in mehreren Fenster oder Tabs einloggt, kann dies zu Fehlern führen.

Wie viele Menschen haben einen dieser Codes erhalten?

Der lokale Veranstalter Gadget kann auf Anfrage keine Zahlen nennen, bei Swift wird alles auf internationaler Ebene koordiniert. Es werden insgesamt rund 90’000 Tickets in Umlauf gehen, was zwei ausverkauften Shows im Letzigrund entspricht. Das Kontingent wird schnell vergriffen sein. «Ich wage keine Prognose, aber es wird nicht lange dauern, bis alle Tickets weg sind», sagt Stefan Epli, Sprecher von Ticketcorner.

Bei Ticketcorner habe man Erfahrung mit Grosskonzerten, die Server müssten der Belastung standhalten. Diese Woche sei der Vorverkauf für die Taylor-Swift-Konzerte in Österreich über dieselben Systeme gelaufen. «Problemlos», sagt Epli.

Taylor Swift dürfte mit der «Eras»-Tour über eine Milliarde Dollar umsetzen. Die hohen Billettpreise haben international für Empörung gesorgt. Foto: Keystone

Werden gewisse Fans bevorzugt?

Nein, wer einen Zugangscode hat, hat die gleichen Chancen wie alle anderen. Auch in Österreich und Deutschland läuft der Vorverkauf über das Prozedere mit den Codes, anderswo wurden zum Teil Fans, die das neuste Album von Taylor Swift gekauft hatten, früher zur Online-Warteschlange zugelassen. Dieses Bonussystem gibt es bei Ticketcorner nicht.

Was wird gegen Wucherpreise unternommen?

Mit der Vorabregistrierung und den Zugangcodes wollen die Veranstalter dem Graumarkt entgegenwirken.

In der Schweiz werden die Tickets erst mit etwas Verzögerung per QR-Codes an die jeweiligen Handys verschickt. Zuvor findet eine «Mehrfachbesteller-Prüfung» statt, erklärt Stefan Epli, bei der nach verfügbaren Daten wie Handynummern, E-Mail oder Krankenkassennummer Bestellungen aussortiert werden, die wiederholt auf die gleiche Person zurückgehen. «Mehrfachbesteller werden aussortiert, die Tickets storniert, danach gelangen sie wieder in den freien Verkauf.»

In anderen Ländern landen die Tickets nach dem offiziellen Vorverkauf zu teils horrenden Preisen auf Zwischenhändler-Plattformen wie Viagogo. In England wurden dort Billette für über 3800 Franken angeboten. Wie hoch die Preise hierzulande gehen werden, wird von der Nachfrage abhängen. Bei Ed Sheerans Auftritten waren vor einem Jahr Viagogo-Tickets nicht zugelassen, davon ist bei den Swift-Shows bisher nicht auszugehen.

Wann finden die Schweizer Konzerte statt?

Am 9. und 10. Juli 2024 wird die US-Musikerin im Stadion Letzigrund in Zürich spielen. Ein möglicher Trost für alle, die beim Vorverkauf leer ausgehen: Bei Coldplay haben die Menschen auch draussen vor dem Stadion die Konzerte verfolgt – und sogar ein bisschen geniessen können.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.