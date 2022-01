Fit in 8 Wochen: Kandidatin 3 – Team Sirkka – wer steckt dahinter?

15’448 motivierte Leserinnen und Leser haben wie Sirkka den Einstufungstest absolviert. Davon wurden 2050 ihrem Team zugeteilt. Über unseren Newsletter versenden wir jeweils am Samstag den passenden Sport- und Speiseplan für die bevorstehende Woche. Weitere Tipps von Fachpersonen und Fun Facts finden Sie in der Rubrik «Fit in 8 Wochen».