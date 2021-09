Fristlos entlassen – Techniker manipulierte hunderte Bremskontrollen bei den SBB Die Sicherheit der Passagiere sei «aufs Gröbste gefährdet» worden, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Die SBB sprechen von einem «Einzelfall». Markus Häfliger , Hans Ulrich Schaad

In einer SBB-Werkstätte wurden Bremszangen eingebaut, welche nicht korrekt geprüft wurden. Bild aus der Serviceanlage in Zürich Herdern. Foto: Reto Oeschger

SBB-intern ist der Fall vor über einem Jahr aufgeflogen. Doch publik wird er erst jetzt dank eines aktuellen Gerichtsurteils. Von sich aus haben die SBB die Öffentlichkeit nicht informiert.

Im Mai 2020 fanden die SBB heraus, dass einer ihrer Techniker Bremskontrollen manipulierte – und dies im grossen Stil. Die Folge war, dass fehlerhafte Bremsen nicht entdeckt und in Personenzüge eingebaut wurden. Im Notfall hätte dies gravierende Folgen haben können. «Im Falle einer Notbremse könnte der Zug (...) nicht schnell genug gebremst werden», heisst es in einem soeben veröffentlichten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Der Mitarbeiter habe «den Eisenbahnbetrieb sowie die Sicherheit der Kundschaft aufs Gröbste gefährdet»: So haben die SBB selber den Sachverhalt in einer Eingabe ans Gericht geschildert.